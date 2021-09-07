В Киевской области дотла сгорела церковь (ФОТО)

В селе Брилевка Киевской области утром 7 сентября сгорела дотла церковь Иоанна Богослова, сообщает областное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сигнал о пожаре поступил в оперативно-диспетчерскую службу 8-й пожарно-спасательной части в поселке Ставище в 6:05.

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На место вызова были также направлены сотрудники 15-й пожарной части из Таращи и 6-й части из поселка Володарка.

В 6:35 пожар был локализован, но полностью ликвидирован лишь в 8:10. На месте работали 16 человек личного состава ГСЧС и четыре единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Напомним также, что 4 сентября в Киеве произошел пожар в неоготическом католическом костеле Святого Николая. Представители бизнеса вызвались собирать средства на восстановление храма, уже собрано более 23 млн грн.

Однако, по словам министра культуры Александра Ткаченко, только на противоаварийные работы в костеле потребуется около 75 млн грн.