Происшествия 40 минут назад

Под Киевом на сахарном заводе прогремел взрыв (ФОТО)

В результате взрыва пострадали пять человек

Фото: пресс-служба МВД Фото: пресс-служба МВД
Фото: пресс-служба МВД

5 сентября около 16:00 на сахарном заводе в поселке Гребенки Киевской области произошел паровой взрыв.

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Об этом в Белоцерковское районное управление полиции сообщил фельдшер скорой помощи, передает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

По информации МВД, на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Белоцерковского РУП. По предварительной информации причиной аварии стала неисправность одного из котлов.

В МВД отмечают, что среди пострадавших пять человек, двое из которых были госпитализированы в столичную больницу.

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Других пострадавших доставили в Белоцерковскую городскую больницу №2. Состояние пострадавших в настоящее время не известно.

Напомним, 25 мая в помещении частного предприятия в здании производственного объединения "Коммунар" раздался мощный взрыв.

Напомним также, что в начале апреля в Харькове произошел большой взрыв с пожаром на маслозаводе: тогда погиб работник предприятия.

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