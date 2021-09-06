Под Киевом на сахарном заводе прогремел взрыв (ФОТО)

5 сентября около 16:00 на сахарном заводе в поселке Гребенки Киевской области произошел паровой взрыв.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Об этом в Белоцерковское районное управление полиции сообщил фельдшер скорой помощи, передает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

По информации МВД, на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Белоцерковского РУП. По предварительной информации причиной аварии стала неисправность одного из котлов.

В МВД отмечают, что среди пострадавших пять человек, двое из которых были госпитализированы в столичную больницу.

Других пострадавших доставили в Белоцерковскую городскую больницу №2. Состояние пострадавших в настоящее время не известно.

Напомним, 25 мая в помещении частного предприятия в здании производственного объединения "Коммунар" раздался мощный взрыв.

Напомним также, что в начале апреля в Харькове произошел большой взрыв с пожаром на маслозаводе: тогда погиб работник предприятия.