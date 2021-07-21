Происшествия 10 минут назад

В Украине на всех химически опасных объектах проведут внеплановые проверки — МВД

Проверки будут совместно проводить Гоструда, ГСЧС и Госэкологии до конца 2021 года

Денис Монастырский. Фото: МВД Денис Монастырский. Фото: МВД
Денис Монастырский. Фото: МВД

После аварии на химзаводе под Ровно по всей Украине проведут внеплановые проверки на химически опасных объектах.

Их должны осуществить до конца 2021 года, заявил новый министр внутренних дел Денис Монастырский на заседании правительства.

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В частности, проверки будут совместно проводить Гоструда, ГСЧС и Госэкологии.

"С целью предупреждения и недопущения подобных аварий, считаем необходимым поручить... проведение внеплановых совместных проверок всех химически опасных объектов первой и второй степени химической опасности с практической отработкой действий персонала и объектов аварийно-спасательных служб по реагированию на возникновение таких аварий", — отметил глава МВД.

При этом Монастырский подчеркнул, что эту проверку "можно сделать до конца года".

Министр также назвал предварительную причину аварии на химическом заводе под Ровно. Это — несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя.

По его словам, предприятие функционирует с 1969 года и с тех пор капатильного ремонта с заменой трубопровода не было.

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"Поэтому предварительная причина: несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя, а также коррозия участка трубопровода. Окончательный вывод сделает комиссия, которая сейчас находится на предприятии", — сказал Монастырский.

Напомним, 20 июля под городом Ровно на заводе "Ривнеазот" произошла авария. В результате над заводом образовалась огромная оранжевая туча, которую разносил ветер.

Вскоре синоптики предупредили о возможных кислотных дождях после этой аварии.

По факту аварии возбуждено уголовное производство по статье нарушение правил безопасности на взрывных предприятиях или взрывчатых цехах.

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