Промышленность 20 минут назад

На "Ровноазоте" произошла авария, вызвав оранжевую тучу (ВИДЕО)

По заверениям ГСЧС и самого предприятия, угрозы окружающей среде и населению нет

Фото: Facebook/Андрій Овсійчук Фото: Facebook/Андрій Овсійчук
Фото: Facebook/Андрій Овсійчук

На химическом заводе "Ровноазот" 20 июля произошла разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты, вследствие чего над предприятием образовалась туча оранжевого цвета.

Об этом сообщила пресс-служба завода через компанию Group DF Дмитрия Фирташа — владельца холдинга Ostchem, куда входит "Ровноазот".

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"В результате чрезвычайной ситуации состоялся разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода. Последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидированы собственными силами. Жертв и пострадавших нет", — отмечается в сообщении.

По данным завода, на момент публикации сообщения показатели качества воздуха находились в пределах допустимых норм, а угрозы окружающей среде и населению нет.

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"Предприятие работает в штатном режиме. Чрезвычайная ситуация не повлияла на работу производственных цехов предприятия и дальнейшие отгрузки продукции согласно заключенным контрактам", — отмечают на "Ровноазоте".

Как сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям, разгерметизация трубопровода произошла около 17:10. Утечка газа была остановлена лишь 17:26.

"Жертв и пострадавших нет. Химически опасных веществ в воздухе не обнаружено, угрозы людям и окружающей среде нет. От ГСЧС привлечено 12 человек и три единицы техники", — говорится в сообщении.

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Напомним также, что ранее сообщалось, что из-за задолженностей на Запорожском титано-магниевом комбинате за электроэнергию, сформированной бывшим менеджментом предприятия, подконтрольным Фирташу, областной центр оказался под угрозой экологической катастрофы.

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