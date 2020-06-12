Люди Фирташа на ЗТМК поставили Запорожье на грань экологической катастрофы — блогер

Ввиду задолженностей на Запорожском титано-магниевом комбинате за электроэнергию, сформированной бывшим менеджментом предприятия во главе с Владимиром Сиваком, подконтрольным Дмитрию Фирташу, Запорожье оказалось на грани экологической катастрофы. Причина в том, что на ЗТМК, ввиду сокращения подачи электроэнергии, могла состояться масштабная авария, связанная с разливом хлора.

Об этом заявил блогер Сергей Сидоров на своей странице в Facebook.

"Отношения Облэнерго ("Запорожьеоблэнерго") и титано-магниевого (ЗТМК) уже дошли до грани, за которой начинается техногенный полярный лис. Вот эти 600-700 миллионов гривен долга с прежних времен никуда не делись и растут понемногу. И похоже, что фирташевский менеджмент, несмотря на все свои заявления, что он даст Фонду госимущества решительный бой, и вообще, пошли вы там все, решил уходить с завода в формате "выжженной земли", — пишет Сидоров.

Он отметил, что менеджмент Фирташа продолжил наращивать долги ЗТМК по электроэнергии. До такой степени, что начало готовиться к сокращению подачи электроэнергии на завод.

"Изначально линий подачи электроэнергии на Титано-магниевый четыре, по статусу защищенного потребителя работает 2, на прошлой неделе "Запорожьеоблэнерго" вырубило одну из двух остающихся. Что могло бы там случиться, если бы не звонок из киевского офиса Фонда госимущества, то ли от тамошнего гендира, то ли от кого-то из его замов, который выбил из ЗОЭ еще недельку подождать — неизвестно. Могла авария с хлором случиться, еще что-то могло медным тазом накрыться с энным количество трупов", — пишет Сидоров.

Сидоров указывает, что выходом из сложившейся ситуации могут стать прямые поставки электроэнергии на ЗТМК от "Энергоатома", для чего соответствующее решение должен принять Кабмин. В противном случае ситуация, когда "Запорожьеоблэнерго" ограничивает поставки электроэнергии на ЗТМК, будет воспроизводиться в самом ближайшем будущем.

Напомним, вокруг ЗТМК идет череда судебных разбирательств. 29 мая Фонд госимущества назначил Сергея Лубенникова исполняющим обязанности директора комбината, а Компания Group DF Дмитрия Фирташа заявила, что это назначение незаконно и оспорила его в суде.

ЗТМК — единственный̆ производитель губчатого титана в Украине. 51% предприятия принадлежит государству, 49% — Group DF через компанию Tolexis Trading Limited.