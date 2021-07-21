Синоптики рассказали о кислотных дождях из-за аварии на "Ровноазоте"

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает, что из-за произошедшей 20 июля аварии на химзаводе "Ровноазот" в атмосферную воду попало некоторое количество выброшенных оксидов азота, и советует гулять под дождем только под зонтиком.

Как подчеркивается в сообщении синоптиков, никакой угрозы населению и окружающей среде в результате происшествия нет: содержание выброшенных веществ на 6:00 среды было в разы ниже опасных показателей.

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"На территории населенных пунктов содержание диоксида азота 0,031-0,074 мг/кубометр при предельно допустимой концентрации 0,2 мг/кубометр, оксида азота — 0,029-0,048 мг/кубометр при предельно допустимой концентрации 0,4 мг/кубометр", — указывается в сообщении.

В то же время в УГМЦ отмечают, что, по всей видимости, азотистое облако в атмосферу все же попало, но постепенно рассеивалось и оседало локально, не распространяясь на большое расстояние от места выброса, благодаря погодным условиям в Ровенской области в прошедшие сутки.

"Однако некоторое количество окиси азота растворялось в атмосферной воде, снижая кислотность осадков на северо-западе страны. Поэтому, в некоторых районах Ровенской области выпадали подкисленные дожди. И хотя уже угрозы нет, стоит сегодня под дождями не "купаться", а все же обезопасить себя от возможных кислотных дождей зонтиком", — отметили синоптики.

Напомним, 20 июля на "Ровноазоте" разгерметизировалась труба в цехе производства азотной кислоты, из-за чего в воздух поднялась огромное оранжевое облако окиси азота.