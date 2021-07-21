Промышленность 50 минут назад

На Авдеевском коксохиме загорелся конвейерный транспортер: пожар удалось потушить (ФОТО)

К тушению пожара спасатели приступили лишь спустя 40 минут после получения сообщения, но справились с ним быстро

Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области

На территории Авдеевского коксохимического завода утром 21 июля произошел пожар. Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области, сообщение об инциденте спасатели получили в 9:32.

По прибытии на место бойцы ГСЧС установили, что происходит горение конвейерной ленты транспортера на территории коксового цеха №1 длиной 70 метров на высоте 20 метров.

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Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Производственный процесс не приостанавливался. Пожар был локализован в 10:12, а ликвидирован в 10:21.

От Главного управления ГСЧС в Донецкой области было привлечено 14 человек личного состава и четыре единиц техники.

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Напомним, что в начале января на АКХЗ произошло два пожара в течение одних суток. В частности, тогда наблюдалось факельное горение коксового газа из металлического трубопровода на высоте 8 метров на открытой территории коксового цеха. В свою очередь в цеху №2 загорелась на площади более 10 квадратных метров коксовыталкивающая машина.

В ноябре 2019 года на Авдеевском КХЗ загорелся газ из-за разгерметизации электрической газодувной машины в здании машинного зала.

В октябре того же года два работника предприятия отравились токсичными веществами —  выбросами бензола и аммиака, в результате чего попали в реанимацию.

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