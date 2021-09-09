Пожар в Северной Македонии: в огне погибли 14 пациентов COVID-больницы (ВИДЕО)

На северо-западе Северной Македонии, в городе Тетово, в результате пожара в больнице для больных коронавирусом погибли 14 человек и 20 пострадали, передает телеканал 24.mk.

Как говорится в сообщении, прокуратура выдала распоряжение о вскрытии и идентифицировала тела 14 человек, погибших в результате пожара, и проверяет, есть ли другие погибшие.

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Некоторым из погибших понадобится анализ ДНК, чтобы определить их личности. По предварительной информации, среди погибших нет медицинского персонала.

Ранее о пожаре в Twitter сообщил министр здравоохранения страны Венко Филипче.

"На данный момент подтверждено, что 10 человек погибли в результате пожара, однако это количество может увеличиться", — написал Филипче.

По словам главы Минздрава, пожар уже потушен, все бригады скорой помощи мобилизованы для оказания помощи пострадавшим. Причины возгорания пока неизвестны.

Напомним, 27 февраля в первой городской больнице Черновцов, где оказывают помощь больным COVID-19, произошел взрыв.

В результате взрыва погиб один человек, а еще один пострадал.