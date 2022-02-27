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"Байрактары" ВСУ обстреляли колону противника на Херсонщине (ВИДЕО)

Беспилотники “Байрактар” Вооруженных сил Украины обстреляли колону российских оккупационных сил в районе села Чернобаевка Херсонская область. Об этом на своем Facebook сообщил Верховный главнокомандующий ВСУ.

"Что Байрактар животворящий делает! с. Чернобаевка, Херсонская область. Welcome to hell!", - написал он.

24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.

Автор:
Степан Крьока