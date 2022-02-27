"Байрактари" ЗСУ обстріляли колону супротивника на Херсонщині (ВІДЕО)

Безпілотники "Байрактар" Збройних сил України обстріляли колону російських окупаційних сил у районі села Чорнобаївка Херсонська область. Про це на своєму Facebook повідомив Верховний головнокомандувач ЗСУ.

"Що "Байрактар" животворний робить! С. Чорнобаївка, Херсонська область. Welcome to hell!" — написав він.

24 лютого о 5:00 розпочалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.