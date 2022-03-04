З початку війни у Києві народилися 390 дітей та лемур Байрактар

У пологових будинках Києва в останні 8 днів народилося 390 немовлят, у тому числі 199 хлопчиків та 191 дівчинка, а в зоопарку столиці народився лемур, якого назвали Байрактаром. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, лікарні міста всім необхідним зараз забезпечені та продовжують роботу, "лікарі перебувають на бойовому чергуванні". Також працює більшість комунальних аптек "Фармація".

"І я звертаюся до власників приватних аптек: відкрийте їх, хто може! Це дуже важливо. Тому що люди стоять годинами в чергах за ліками до комунальних аптек", — закликав градоначальник, наголосивши, що у столиці також працює гуманітарний штаб для бажаючих надати допомогу, і для людей, яким ця допомога сьогодні потрібна.

Крім того, він нагадав, що між правим і лівим берегом зараз працюють лише два мости — Північний і Дарницький, але закликав мешканців утриматися від пересування містом заради їхньої ж безпеки і спускатися в укриття за сигналом тривоги.

За оцінкою мера, ніч на 4 березня пройшла у Києві пройшла відносно спокійно, проте кілька разів спрацьовували системи протиповітряної оборони. При цьому місто продовжує готуватися до оборони: на вулицях зводиться все більше блокпостів та обмежувальних блоків, встановлюються протитанкові їжаки.

Нагадаємо також, що на четвертий день війни у Київському зоопарку народилися двоє козенят. При цьому з початку війни 24 лютого його закрито для відвідувачів, однак він не припинив догляд за тваринами. Як запевнив зоопарк 4 березня, у нього є електрика, тепло та вода, а всі тварини нагодовані та перебувають під цілодобовим наглядом ветеринарів.