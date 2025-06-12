Через "Резерв+" можно будет платить штрафы за нарушение военного учета

Уже в конце июня 2025 через мобильное приложение "Резерв+" можно будет платить штрафы за нарушение правил военного учета.

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Как пишет Delo.ua, об этом в интервью DOU заявила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

По ее словам, Минобороны готовится к запуску оплаты штрафов в приложении "Резерв+" и это станет одним из важнейших цифровых достижений года, поскольку позволит гражданам производить оплату в несколько кликов, избежав необходимости посещать ТЦК, получать счет, обращаться в банк и возвращаться с квитанцией.

Также эта функция, которую планируют запустить в конце июня, значительно снизит нагрузку на операторов ТЦК.

"Как вы знаете, в "Резерв+" отражается факт нарушения правил военного учета. Это красная лента с надписью "похоже, у вас проблемы с военным учетом". Планируем новую функциональность, где будет указана причина нарушения. Вроде "не явился на оповещение", "не прошел ВЛК" и т.д.", — пояснила Черногоренко.

Как это будет работать

В случае нарушения правил, в приложении появится кнопка "уплатить штраф".

При ее нажатии открывается окно с предложением скидки 50% за добровольную оплату.

Пользователь может проверить точность данных, на основе которых автоматически формируется заявление о признании нарушения, а затем нажать "Подписать и отправить заявление".

После этого заявление поступает в ТЦК и СП, где его прорабатывают и выносят постановление.

Пользователь получает возможность оплатить штраф через платежную систему.

Черногоренко добавила, что на первом этапе функция будет охватывать только штрафы за несвоевременное обновление данных. Впоследствии будут добавлены другие категории нарушений.

Напомним, что у "Резерв+" появилось еще одно нововведение – в электронных направлениях на ВЛК можно увидеть дату прибытия на медосмотр. Это касается только тех направлений, которые были созданы в последней версии программы.