Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,06

--0,13

EUR

49,00

--0,23

Наличный курс:

USD

42,25

42,15

EUR

49,35

49,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине ускорили перебронирование военнообязанных работников через "Дію": что известно

Бронирование работников
Ускоренное бронирование военнообязанных будет действовать до 1 февраля 2026 / Минцифры

Правительство сократило время бронирования работников критически важных предприятий через портал "Дія" с 72 до 24 часов до 1 февраля 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации,

В ведомстве напоминают, что сейчас многие предприятия завершают сроки действия отсрочок их работников. Чтобы избежать ситуации, когда критически важные специалисты теряют бронь из-за процедурных задержек, до 1 февраля 2026 года предприятия смогут бронировать своих работников через портал "Дія" в три раза быстрее. После этой даты вернутся стандартные правила.

Что меняется?

В Минцифре отмечают, что благодаря изменениям бизнес получит следующие преимущества:

  • Результат за сутки: срок обработки заявок — до 24 часов, а не трое суток, как сейчас.
  • Аннулирование без лимитов: не следует ждать 5 дней между заявлениями об аннулировании бронирования работников. Как только предварительное заявление проработают, сразу можно подавать следующее.

Также в Минцифри сообщили, что работают над возможностью подавать заявления о продлении бронирования заранее, чтобы между завершением старой и началом новой отсрочки не было ни одного дня разрыва.

Напомним, также предприятия оборонно-промышленного комплекса получили возможность бронировать работников сроком на 45 календарных дней – период, в течение которого сотрудник устраняет нарушения правил военного учета.

Также правительство расширило основания для бронирования от мобилизации 100% работников критически важных предприятий в прифронтовых регионах и разрешило бронировать сотрудников производителям дронов разных типов.

Автор:
Светлана Манько