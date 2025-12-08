В Украине ускорили перебронирование военнообязанных работников через "Дію": что известно

Правительство сократило время бронирования работников критически важных предприятий через портал "Дія" с 72 до 24 часов до 1 февраля 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации,

В ведомстве напоминают, что сейчас многие предприятия завершают сроки действия отсрочок их работников. Чтобы избежать ситуации, когда критически важные специалисты теряют бронь из-за процедурных задержек, до 1 февраля 2026 года предприятия смогут бронировать своих работников через портал "Дія" в три раза быстрее. После этой даты вернутся стандартные правила.

Что меняется?

В Минцифре отмечают, что благодаря изменениям бизнес получит следующие преимущества:

Результат за сутки: срок обработки заявок — до 24 часов, а не трое суток, как сейчас.

срок обработки заявок — до 24 часов, а не трое суток, как сейчас. Аннулирование без лимитов: не следует ждать 5 дней между заявлениями об аннулировании бронирования работников. Как только предварительное заявление проработают, сразу можно подавать следующее.

Также в Минцифри сообщили, что работают над возможностью подавать заявления о продлении бронирования заранее, чтобы между завершением старой и началом новой отсрочки не было ни одного дня разрыва.

Напомним, также предприятия оборонно-промышленного комплекса получили возможность бронировать работников сроком на 45 календарных дней – период, в течение которого сотрудник устраняет нарушения правил военного учета.

Также правительство расширило основания для бронирования от мобилизации 100% работников критически важных предприятий в прифронтовых регионах и разрешило бронировать сотрудников производителям дронов разных типов.