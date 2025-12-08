Правительство приняло изменения в порядок бронирования военнообязанных: детали

Правительство приняло изменения в порядок бронирования военнообязанных. Они направлены на то, чтобы защитить кадровый потенциал предприятий, работающих в оборонно-промышленном комплексе и обеспечивающих экономическую устойчивость страны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Минэкономики.

Что меняется

Отмечается, что теперь предприятия ОПК получили возможность бронировать работников сроком на 45 календарных дней – период в течение которого работник устраняет нарушения правил военного учета.

Такое новшество позволяет компаниям не терять специалистов при урегулировании формальных процедур.

Кроме того, для предприятий, которым подтвержден статус критически важных, отменено действие 72-часового срока для проверки списков работников, представленных на бронирование. Теперь решение принимается быстрее, что помогает оперативно защищать персонал и поддерживать непрерывную работу.

Нововведения начинают действовать с даты официального опубликования постановления правительства. Это позволяет предприятиям ОПК и критически важным компаниям оперативно переходить на обновленный механизм бронирования и использовать расширенные возможности для защиты своих работников.

Ранее правительство обновило постановление, определяющее порядок предоставления статуса критически важных предприятий.

Также правительство расширило основания для бронирования от мобилизации 100% работников критически важных предприятий в прифронтовых регионах и разрешило бронировать сотрудников производителям дронов разных типов.

Предприятия ОПК смогут бронировать новых сотрудников без учетных документов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о организации трудовых отношений в условиях военного положения. Документ предусматривает, что предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут временно бронировать работников на 45 дней, даже если у них еще не урегулированы вопросы с военным учетом.

Соответствующие изменения в законодательство приняла Верховная Рада на заседании 9 октября с тем, чтобы срочно решить проблему кадрового дефицита на вооруженных предприятиях Украины.