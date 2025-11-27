Запланована подія 2

ЕБА призывает упростить перебронирование работников для критически важных предприятий

ЕБА предлагает правительству ускорить процесс перебронирования военнообязанных / Генштаб ВСУ

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) призвала правительство усовершенствовать механизм перебронирования военнообязанных для ключевых предприятий, чтобы минимизировать задержки и упростить административные процедуры.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ассоциации.

ЕБА призывает обеспечить непрерывное перебронирование

Бизнес предлагает разрешить перебронирование работников с действующей отсрочкой в непрерывном режиме или сократить технический интервал до 3 часов после подачи заявки. Это позволит проводить перебронирование сразу после подтверждения статуса "критически важного предприятия".

Согласно действующим нормам постановления Кабинета министров Украины №76, работники автоматически переводятся на специальный военный учет через 72 часа, и такой же механизм действует при повторном бронировании.

Представители бизнеса отмечают, что у многих компаний бронирование сотрудников автоматически завершится с момента окончания действующего статуса критичности, который для большинства компаний приходится на начало декабря 2025 года.

Даже после получения приказа о подтверждении критического статуса компании пока нет технической возможности заблаговременно перебронировать своих работников на новый срок действия критичности. Так что предприятия фактически вынуждены ждать завершения действующих отсрочок, что создает промежуток, когда ключевые работники могут быть мобилизованы, отмечает пресс-служба.

"В результате предприятия рискуют потерять необходимых работников - в частности водителей, технических специалистов, которые поддерживают бесперебойную работу критической инфраструктуры - электроснабжение, мобильную связь и т.д. Бизнес сообщает о редких случаях, когда забронированные работники получали повестки уже на следующий день после завершения срока текущего бронирования", - говорится в сообщении.

Ассоциация поддерживает баланс между мобилизационными задачами и стабильной работой экономики, но отмечает, что кадровая неопределенность может повлечь за собой сбои на предприятиях и утрату налоговых поступлений.

Бизнес предлагает ввести непрерывное перебронирование работников или сократить технический интервал до трех часов после подачи заявки, чтобы обеспечить стабильность работы критически важных компаний.

Отмечается, что для реализации предложенных изменений Европейская Бизнес Ассоциация обратилась в Министерство экономики, окружающую среду и сельское хозяйство Украины с просьбой подготовить соответствующие изменения в Постановление КМУ №76, а также Министерство цифровой трансформации с просьбой обеспечить техническую возможность автоматического непрерывного перебронирования.

Соответствующее письмо уже отправлено премьер-министру Юлии Свириденко, первому вице-премьер-министру - министру цифровой трансформации Михаилу Федорову и министру экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексею Соболеву.

Напомним, предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут временно   бронировать работников  на 45 дней, даже если у них еще не урегулированы вопросы с военным учетом.

Отметим, правительство расширило основания для бронирования от мобилизации 100% работников критически важных предприятий в прифронтовых регионах и разрешило бронировать сотрудников производителям дронов разных типов.

Автор:
Ольга Опенько