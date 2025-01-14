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Без 72-часового ожидания: Кабмин упростил перебронирование в "Дії"
Кабинет министров принял решение, позволяющее предприятиям перебронировать работников через портал "Дія" без обязательного ожидания 72 часа. Бронирование работников будет проходить в реальном времени.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Это правило вступит в силу с 22 января и будет действовать до 1 марта для компаний, обновивших статус критически важных.
Изменения "решат сложности, возникавшие из-за 72-часовой паузы между завершением предыдущего срока бронирования и оформлением нового", отмечают в ведомстве.
Как забронировать работника на портале "Дія"
С 22 января можно будет бронировать работников на портале "Дія".
Алгоритм:
- Зайти в кабинет гражданина на портале "Дія".
- Выбрать опцию "Подать заявление".
- Указать данные кандидатов для бронирования.
- Подтвердить, что зарплата работника соответствует нормам.
- Проверить заявление и подписать его.
Ответ будет направлен отдельно по каждому работнику в личный кабинет руководителя. Сотрудники увидят одобренный статус бронирования в Резерв+.
О статусе критически важного предприятия
Чтобы получить статус критически важного предприятия, нужно:
- Подготовить пакет документов в соответствии с новыми критериями.
- Обратиться в профильное Министерство или ОВА.
- Дождаться решения комиссии по присвоению статуса.
Если руководитель хочет не ожидая 28 февраля перебронировать работников, то надо:
1) подтвердить критичность по новым критериям;
2) аннулировать предварительное бронирование работника;
3) подать заявление на бронирование (в таком случае не нужно будет ждать 72 часа).
Бронирование работников медицинских учреждений
Также правительство разрешило в полном объеме бронировать работников медицинских учреждений государственной и коммунальной форм собственности (ранее 50% от количества военнообязанных).
Речь идет о учреждениях общественного здоровья, учреждениях, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизе, центрах крови.
Напомним, с 1 декабря 2024 года в Украине заработал обновленный порядок бронирования военнообязанных от призыва на военную службу во время мобилизации, утвержденный постановлениями Кабинетом министров от 22 и 29 ноября.