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Без 72-часового ожидания: Кабмин упростил перебронирование в "Дії"

Без 72-часового ожидания: Кабмин упростил перебронирование в "Дії"
Бронирование работников будет проходить в реальном времени. Фото: Минэкономики

Кабинет министров принял решение, позволяющее предприятиям перебронировать работников через портал "Дія" без обязательного ожидания 72 часа. Бронирование работников будет проходить в реальном времени.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Это правило вступит в силу с 22 января и будет действовать до 1 марта для компаний, обновивших статус критически важных.

Изменения "решат сложности, возникавшие из-за 72-часовой паузы между завершением предыдущего срока бронирования и оформлением нового", отмечают в ведомстве.

Как забронировать работника на портале "Дія"

С 22 января можно будет бронировать работников на портале "Дія".

Алгоритм:

  • Зайти в кабинет гражданина на портале "Дія".
  • Выбрать опцию "Подать заявление".
  • Указать данные кандидатов для бронирования.
  • Подтвердить, что зарплата работника соответствует нормам.
  • Проверить заявление и подписать его.

Ответ будет направлен отдельно по каждому работнику в личный кабинет руководителя. Сотрудники увидят одобренный статус бронирования в Резерв+.

О статусе критически важного предприятия

Чтобы получить статус критически важного предприятия, нужно:

  • Подготовить пакет документов в соответствии с новыми критериями.
  • Обратиться в профильное Министерство или ОВА.
  • Дождаться решения комиссии по присвоению статуса.

Если руководитель хочет не ожидая 28 февраля перебронировать работников, то надо:

1) подтвердить критичность по новым критериям;

2) аннулировать предварительное бронирование работника;

3) подать заявление на бронирование (в таком случае не нужно будет ждать 72 часа).

Бронирование работников медицинских учреждений

Также правительство разрешило в полном объеме бронировать работников медицинских учреждений государственной и коммунальной форм собственности (ранее 50% от количества военнообязанных).

Речь идет о учреждениях общественного здоровья, учреждениях, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизе, центрах крови.

Напомним, с 1 декабря 2024 года в Украине заработал обновленный порядок бронирования военнообязанных от призыва на военную службу во время мобилизации, утвержденный постановлениями Кабинетом министров от 22 и 29 ноября.

Автор:
Ольга Опенько