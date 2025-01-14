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Без 72-годинного очікування: Кабмін спростив перебронювання в "Дії"

Без 72-годинного очікування: Кабмін спростив перебронювання в "Дії"
Бронювання працівників буде відбуватись у реальному часі. Фото: Мінекономіки

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дає можливість підприємствам перебронювати працівників через портал "Дія" без обов'язкового очікування 72 години. Бронювання працівників буде відбуватись у реальному часі.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Це правило набуде чинності з 22 січня і діятиме до 1 березня для компаній, що оновили статус критично важливих. 

Зміни "вирішать складнощі, що виникали через 72-годинну паузу між завершенням попереднього терміну бронювання та оформленням нового",  зазначають у відомстві.

Як забронювати працівника на порталі "Дія"

З 22 січня можна буде бронювати працівників на порталі "Дія".

Алгоритм: 

  • Зайти в кабінет громадянина на порталі "Дія".
  • Вибрати опцію "Подати заяву".
  • Вказати дані кандидатів для бронювання.
  • Підтвердити, що заробітна плата працівника відповідає нормам.
  • Перевірити заяву та підписати її.

Відповідь буде надіслана окремо по кожному працівнику в особистий кабінет керівника. Працівники побачать схвалений статус бронювання в Резерв+.

Про статус критично важливого підприємства

Щоб отримати статус критично важливого підприємства, потрібно:

  • Підготувати пакет документів відповідно до нових критеріїв.
  • Звернутися до профільного Міністерства або ОВА.
  • Дочекатися рішення комісії щодо присвоєння статусу.

Якщо керівник хоче не очікуючи 28 лютого перебронювати працівників то треба:

1) підтвердити критичність за новими критеріями;

2) анулювати попереднє бронювання працівника;

3) подати заяву на бронювання (у такому випадку не потрібно буде очікувати 72 години).

Бронювання працівників медичних закладів

Також уряд дозволив у повному обсязі бронювати працівників медичних закладів державної та комунальної форм власності (раніше було 50% від кількості військовозобов’язаних).

Йдеться про заклади громадського здоров’я, установи, що здійснюють діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центри крові.

Нгадаємо, з 1 грудня 2024 року в Україні запрацював оновлений порядок бронювання військовозобов’язаних від призову на військову службу під час мобілізації, затверджений постановами Кабінетом міністрів від 22 та 29 листопада. 

Автор:
Ольга Опенько