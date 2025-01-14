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Без 72-годинного очікування: Кабмін спростив перебронювання в "Дії"
Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дає можливість підприємствам перебронювати працівників через портал "Дія" без обов'язкового очікування 72 години. Бронювання працівників буде відбуватись у реальному часі.
Про це інформує пресслужба Мінекономіки.
Це правило набуде чинності з 22 січня і діятиме до 1 березня для компаній, що оновили статус критично важливих.
Зміни "вирішать складнощі, що виникали через 72-годинну паузу між завершенням попереднього терміну бронювання та оформленням нового", зазначають у відомстві.
Як забронювати працівника на порталі "Дія"
З 22 січня можна буде бронювати працівників на порталі "Дія".
Алгоритм:
- Зайти в кабінет громадянина на порталі "Дія".
- Вибрати опцію "Подати заяву".
- Вказати дані кандидатів для бронювання.
- Підтвердити, що заробітна плата працівника відповідає нормам.
- Перевірити заяву та підписати її.
Відповідь буде надіслана окремо по кожному працівнику в особистий кабінет керівника. Працівники побачать схвалений статус бронювання в Резерв+.
Про статус критично важливого підприємства
Щоб отримати статус критично важливого підприємства, потрібно:
- Підготувати пакет документів відповідно до нових критеріїв.
- Звернутися до профільного Міністерства або ОВА.
- Дочекатися рішення комісії щодо присвоєння статусу.
Якщо керівник хоче не очікуючи 28 лютого перебронювати працівників то треба:
1) підтвердити критичність за новими критеріями;
2) анулювати попереднє бронювання працівника;
3) подати заяву на бронювання (у такому випадку не потрібно буде очікувати 72 години).
Бронювання працівників медичних закладів
Також уряд дозволив у повному обсязі бронювати працівників медичних закладів державної та комунальної форм власності (раніше було 50% від кількості військовозобов’язаних).
Йдеться про заклади громадського здоров’я, установи, що здійснюють діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центри крові.
Нгадаємо, з 1 грудня 2024 року в Україні запрацював оновлений порядок бронювання військовозобов’язаних від призову на військову службу під час мобілізації, затверджений постановами Кабінетом міністрів від 22 та 29 листопада.