Без 72-годинного очікування: Кабмін спростив перебронювання в "Дії"

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дає можливість підприємствам перебронювати працівників через портал "Дія" без обов'язкового очікування 72 години. Бронювання працівників буде відбуватись у реальному часі.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Це правило набуде чинності з 22 січня і діятиме до 1 березня для компаній, що оновили статус критично важливих.

Зміни "вирішать складнощі, що виникали через 72-годинну паузу між завершенням попереднього терміну бронювання та оформленням нового", зазначають у відомстві.

Як забронювати працівника на порталі "Дія"

З 22 січня можна буде бронювати працівників на порталі "Дія".

Алгоритм:

Зайти в кабінет громадянина на порталі "Дія".

Вибрати опцію "Подати заяву".

Вказати дані кандидатів для бронювання.

Підтвердити, що заробітна плата працівника відповідає нормам.

Перевірити заяву та підписати її.

Відповідь буде надіслана окремо по кожному працівнику в особистий кабінет керівника. Працівники побачать схвалений статус бронювання в Резерв+.

Про статус критично важливого підприємства

Щоб отримати статус критично важливого підприємства, потрібно:

Підготувати пакет документів відповідно до нових критеріїв.

Звернутися до профільного Міністерства або ОВА.

Дочекатися рішення комісії щодо присвоєння статусу.

Якщо керівник хоче не очікуючи 28 лютого перебронювати працівників то треба:

1) підтвердити критичність за новими критеріями;

2) анулювати попереднє бронювання працівника;

3) подати заяву на бронювання (у такому випадку не потрібно буде очікувати 72 години).

Бронювання працівників медичних закладів

Також уряд дозволив у повному обсязі бронювати працівників медичних закладів державної та комунальної форм власності (раніше було 50% від кількості військовозобов’язаних).

Йдеться про заклади громадського здоров’я, установи, що здійснюють діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центри крові.

Нгадаємо, з 1 грудня 2024 року в Україні запрацював оновлений порядок бронювання військовозобов’язаних від призову на військову службу під час мобілізації, затверджений постановами Кабінетом міністрів від 22 та 29 листопада.