Кабмін спростив бронювання операторів газорозподільних систем

Оператори газорозподільних систем (ГРС) можуть отримати статус критично важливих підприємств та бронювати своїх працівників за спрощеними умовами. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України 10 січня.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Що зміниться для операторів ГРС

Підприємства, які забезпечують стабільну роботу систем газопостачання в умовах надзвичайного періоду, тепер зможуть легше отримати статус критично важливих для економіки. Зокрема:

Скасовано вимогу до рівня щомісячної зарплати працівників, яка мала перевищувати 2,5 мінімальних зарплат за останній квартал.

Додано можливість обирати критерій нарахованої середньої зарплати працівників: тепер вона має бути не меншою за середню в регіоні за IV квартал 2021 року.

Заступник міністра економіки Віталій Кіндратів зазначив, що це рішення дозволить підприємствам швидше отримати необхідний статус і забезпечити стабільну роботу газопостачання в умовах надзвичайних ситуацій.

Автоматичне продовження чинних бронювань

Через кібератаку на реєстри Міністерства юстиції 19 грудня 2024 року Кабмін тимчасово автоматично продовжив чинні бронювання військовозобов’язаних працівників ще на місяць.

Щоб забезпечити безперервність бронювання, підприємствам потрібно отримати статус критично важливого за новими критеріями та подати відповідні заявки до 28 лютого через портал "Дія".

Як подати заяву на бронювання через "Дія"

Авторизуйтесь у кабінеті громадянина. Оберіть опцію "Подати заяву". Заповніть інформацію про кандидатів для бронювання. Підтвердіть відповідність зарплати встановленим нормам. Перевірте заяву та підпишіть її. Отримайте відповідь протягом трьох днів.

У відомстві також нагадали, що для того, щоб отримати статус критично важливого, підприємствам потрібно підготувати документи відповідно до нових критеріїв, подати заявку до Міністерства енергетики та очікувати на рішення комісії, яка регулярно розглядає такі запити.

Послуга бронювання реалізована спільно Міністерством цифрової трансформації, Міністерством економіки та Міністерством оборони України за підтримки проєкту USAID та UK Dev.

Нагадаємо, 8 січня Кабмін відмовився надати операторам газорозподільних систем статус критичних підприємств та забронювати працівників.

З 1 грудня в Україні запрацював оновлений порядок бронювання військовозобов’язаних від призову на військову службу під час мобілізації, затверджений постановами Кабінетом міністрів від 22 та 29 листопада.