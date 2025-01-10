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Бронювання, нафта, газ, інвестиції. Головне з виступу Дениса Шмигаля у Верховній Раді

Шмигаль
Шмигаль відповів на питання парламентарів. Фото: Денис Шмигаль / Telegram

Верховна Рада викликала до парламенту прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. 10 січня він виступив перед народними депутатами під час "Години запитань до уряду". Трансляцію з ВР вів нардеп Олексій Гончаренко.

Видання Delo.ua зібрало його головні заяви:

·        станом на сьогодні від мобілізації заброньовано менше, ніж мільйон осіб – від 900 до 950 тисяч;

·        на засіданні у п'ятницю Кабмін планує понад норму забронювати ремонтні бригади облгазів (раніше уряд звинуватили, що він відмовився надати операторам газорозподільних систем статус критичних підприємств та забронювати працівників);

·        запаси вугілля на українських складах становлять приблизно 3 млн тонн, що є історичним показником "якщо не за всю історію, то за останні 20 років точно";

·        зупинка транзиту нафти нафтопроводом "Дружба", чого вимагають близько 20 депутатів у нещодавно зареєстрованому законопроєкті, буде порушенням Україною договору до Енергетичної хартії та Угоди про асоціацію з ЄС;

·        Україна не планує підписувати жодних контрактів на продовження транзиту російського газу через свою територію;

·        попри погрози прем'єра Словаччини Роберта Фіцо зупинити поставки електроенергії Україні, наразі немає загрози обмеження обсягів імпорту електрики;

·        у 2024 році уряду вдалося залучити 41,7 млрд доларів зовнішнього фінансування;

·        в Україні вже зареєстровано 100 індустріальних парків – "кожна вкладена гривня згенерує до 6 гривень відповідних приватних інвестицій";

·        Україна сформувала єдиний портфель публічних інвестицій, що об'єднує 787 проєктів;

·        відновлення України  один з головних і важливих пріоритетів, на 2025 рік на програму "єВідновлення" передбачено 4 млрд грн;

·        уряд планує розвивати "данську модель", за якою партнери купують зброю в українського ОПК для потреб української армії: у 2025 році планується залучити щонайменше 1 млрд доларів фінансування.

·        до програми "Національний кешбек" доєдналися 1600 українських виробників, 8 млн громадян.

Додамо, відповідаючи на питання, чому досі немає демобілізаційного законопроєкту, Шмигаль відповів, що в умовах воєнного стану політики формує Міноборони разом з Генштабом. Водночас перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк додав, що відповідний законопроєкт уже розроблено. Однак, за його словами, потрібно ще три місяці на опрацювання нових форм і способів ведення бойових дій і розуміння того, як можна замінити велику кількість людей, яка підлягатиме демобілізації.

Автор:
Наталія Гулєнцова