Уряд виступив проти бронювання працівників газової галузі – нардеп

8 січня Кабмін відмовився надати операторам газорозподільних систем статус критичних підприємств та забронювати працівників.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Мені стало відомо, що Кабмін вчора відмовився надати операторам газорозподільних систем статус критичних підприємств та забронювати працівників. Ще одна "геніальна" ідея нашого Кабміну", - написав він.

За його словами, ТЕЦ, котельні, школи, лікарні, дитячі садки та житлові будинки можуть залишитися без тепла, а ризики масштабних аварій зростають у рази.

"Хто пояснить українцям, що буде, коли мережі залишаться без обслуговування? Хто буде реагувати на аварійні виклики? А якщо російська атака - хто буде ліквідовувати наслідки?", - додав Гончаренко.

В Україні запрацював новий порядок бронювання працівників

З 1 грудня в Україні запрацював оновлений порядок бронювання військовозобов’язаних від призову на військову службу під час мобілізації, затверджений постановами Кабінетом міністрів від 22 та 29 листопада.

Бронювання здійснюватиметься за рішеннями Міністерства економіки за списками, поданими через портал "Дія" і погодженими Міністерством оборони.

Його строк не може перевищувати:

12 місяців - для підприємств та організацій, визнаних критично важливими для економіки та життєдіяльності населення; строк контракту на поставку товарів, виконання робіт і надання послуг - для структур, визнаних критично важливими для потреб військових; строк самої мобілізації - для органів влади; строк контракту чи призначення - для міжнародних та неурядових організацій, членом або спостерігачем у яких є Україна.

Забронювати можна до 50% від кількості військовозобов’язаних працівників, яка була на підприємстві станом на 18 травня 2024 року (або ж у разі збільшення там чисельності військовозобов’язаних працівників чи утворення підприємства вже після цієї дати - станом на дату подання списків).