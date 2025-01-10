Кабмин упростил бронирование операторов газораспределительных систем

Операторы газораспределительных систем могут получить статус критически важных предприятий и бронировать своих работников по упрощенным условиям. Соответствующее решение принял Кабинет Министров 10 января.

Об этом сообщает Минэкономики.

Что изменится для операторов ГРС

Предприятия, обеспечивающие стабильную работу систем газоснабжения в условиях чрезвычайного периода теперь смогут легче получить статус критически важных для экономики. В частности:

Отменено требование к уровню ежемесячной зарплаты работников, которая должна превышать 2,5 минимальных зарплат за последний квартал.

Добавлена возможность выбирать критерий начисленной средней зарплаты работников: теперь она должна быть не меньше средней в регионе за IV квартал 2021 года.

Замминистра экономики Виталий Киндратов отметил, что это решение позволит предприятиям быстрее получить необходимый статус и обеспечить стабильную работу газоснабжения в условиях чрезвычайных ситуаций.

Автоматическое продление действующих бронирований

Из-за кибератаки на реестры Министерства юстиции 19 декабря 2024 Кабмин временно автоматически продлил действующие бронирование военнообязанных работников еще на месяц.

Для обеспечения непрерывности бронирования предприятиям необходимо получить статус критически важного по новым критериям и подать соответствующие заявки до 28 февраля через портал "Действие".

Как подать заявление на бронирование через "Действие"

Авторизируйтесь в кабинете гражданина. Выберите опцию "Подать заявление". Заполните информацию о кандидатах для бронирования. Подтвердите соответствие заработной платы установленным нормам. Проверьте заявление и подпишите его. Получите ответ в течение трех дней.

В ведомстве также напомнили, что для того чтобы получить статус критически важного, предприятиям нужно подготовить документы в соответствии с новыми критериями, подать заявку в Министерство энергетики и ожидать решения комиссии, регулярно рассматривающей такие запросы.

Услуга бронирования реализована совместно с Министерством цифровой трансформации, Министерством экономики и Министерством обороны Украины при поддержке проекта USAID и UK Dev.

Напомним, 8 января Кабмин отказался предоставить операторам газораспределительных систем статус критических предприятий и забронировать работников.

С 1 декабря в Украине заработал обновленный порядок бронирования военнообязанных от призыва на военную службу во время мобилизации утвержденный постановлениями Кабинетом министров от 22 и 29 ноября.