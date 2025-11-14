Запланована подія 2

Бронирование военнообязанных: правительство обновило правила для определения критически важных предприятий

солдат и бизнесмен
Правительство обновило правила для определения критически важных предприятий / Shutterstock

13 ноября Кабинет Министров Украины обновил постановление, определяющее порядок предоставления статуса критически важных предприятий.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Отмечается, что принятые изменения будут способствовать устойчивому функционированию предприятий, разрабатывающих оборонные инновации, которые играют немаловажную роль в обеспечении экономической устойчивости и обороноспособности государства.

Что меняется

Теперь в список могут попасть компании, разрабатывающие оборонные технологии и инновации без привлечения бюджетных средств — на основании контрактов с Министерством обороны.

Также уточнены требования к объему бронирования работников таких предприятий.

"Принятые изменения вводят новый критерий для определения критически важных предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих разработку инноваций в сфере обороны - в частности в направлении создания и совершенствования вооружения и военной техники без использования бюджетных средств. Такие предприятия работают на основании договоров или контрактов, заключенных с Министерством обороны", - уточнил   заместитель министра экономики Виталий Кондратов.

Напомним, предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут временно   бронировать работников   на 45 дней, даже если у них еще не урегулированы вопросы с военным учетом.

Отметим, правительство расширило основания для бронирования от мобилизации 100% работников критически важных предприятий в прифронтовых регионах и разрешило бронировать сотрудников производителям дронов разных типов.

Автор:
Светлана Манько