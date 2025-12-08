В Україні прискорили перебронювання військовозобов’язаних працівників через "Дію": що відомо

Уряд скоротив час бронювання працівників критично важливих підприємств через портал "Дія" з 72 до 24 годин до 1 лютого 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації,

У відомстві нагадують, що зараз у багатьох підприємств завершуються терміни дії відстрочок їхніх працівників. Щоб уникнути ситуації, коли критично важливі фахівці втрачають бронь через процедурні затримки, до 1 лютого 2026 року підприємства зможуть бронювати своїх працівників через портал "Дія" втричі швидше. Після цієї дати повернуться стандартні правила.

Що змінюється?

У Мінцифрі зауважують, що завдяки змінам бізнес отримає наступні переваги:

Результат за добу: термін опрацювання заявок — до 24 годин, а не три доби, як зараз.

Анулювання без лімітів: не потрібно чекати 5 днів між заявами про анулювання бронювання працівників. Як тільки попередню заяву опрацюють — одразу можна подавати наступну.

Також у Мінцифрі повідомили, що працюють над можливістю подавати заяви про продовження бронювання завчасно, щоб між завершенням старої та початком нової відстрочки не було жодного дня розриву.

Нагадаємо, також підприємства оборонно-промислового комплексу отримали можливість бронювати працівників строком на 45 календарних днів – період протягом якого співробітник усуває порушення правил військового обліку.

Також уряд розширив підстави для бронювання від мобілізації 100% працівників критично важливих підприємств у прифронтових регіонах та дозволив бронювати співробітників виробникам дронів різних типів.