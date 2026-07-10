ЕС требует сменить работу Instagram и Facebook: о чем идет речь

Европейский Союз выдвинул официальные обвинения против компании Meta Platforms из-за нарушения технологических правил в работе Instagram и Facebook.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

От техногиганта требуют изменить механизмы автоматического воспроизведения видео и бесконечной прокрутки ленты. При отказе компании грозят масштабные финансовые санкции.

Соцсети находятся под пристальным вниманием во всем мире из-за опасений, что они провоцируют кризис психического здоровья среди подростков, из-за чего некоторые правительства уже рассматривают возможность полной блокировки доступа для несовершеннолетних.

Риски алгоритмов

Технологический регулятор ЕС подчеркнул, что Meta не смогла адекватно оценить риски зависимости, возникающие из-за высокоперсонализированных рекомендаций. Функции автозапуска и бесконечного скроллинга постоянно обеспечивают пользователей новым контентом, что стимулирует их оставаться в приложениях как можно дольше.

По мнению Комиссии, формат роликов Reels и Stories в Facebook и Instagram напрямую способствует чрезмерному или компульсивному потреблению информации.

Регулятор требует, чтобы Meta по умолчанию выключила автозапуск и бесконечную прокрутку, ввела обязательные действенные перерывы для экрана и перенастроила рекомендательную систему, уменьшив ее ориентацию на искусственное вовлечение.

Позиция Meta

В компании Meta категорически не согласны с выдвинутыми обвинениями. Спикер компании Бен Волтерс заявил, что эти выводы не учитывают значительные шаги, которые уже были сделаны для защиты подростков.

Он напомнил, что с начала расследования Meta запустила специальные подростковые аккаунты с автоматической защитой и расширенным родительским контролем, позволяющим блокировать Instagram ночью и ограничивать дневное время использования 15 минут. Компания намерена продолжать конструктивный диалог с ЕС.

В настоящее время компании грозит штраф в размере до 6% от ее мирового годового оборота, однако у нее есть время ответить на обвинения до вынесения окончательного вердикта.

Давление на технологических гигантов

Подобные проблемы у Meta есть не только в Европе. Недавно компания не смогла опровергнуть заявления 29 генеральных прокуроров штатов США, которые обвинили Facebook и Instagram в умышленном вызвании зависимости у детей.

Кроме того, нынешние притязания ЕС повторяют обвинения против платформы TikTok, выдвинутые в феврале, когда от ее руководства требовали аналогичных изменений в структуре приложения.

Параллельно Еврокомиссия ведет и другие расследования против Meta. В частности, изучаются так называемые "эффекты кроличьей норы" в Instagram и Facebook, когда алгоритмы затягивают пользователей в длительный просмотр подобного контента.

Отдельное производство касается мер безопасности для недопущения на платформы детей младше 13 лет, где за нарушение правил также предусмотрены серьезные штрафы.

Ранее сообщалось, что ЕС усиливает расследование против Meta из-за дизайна соцсетей, что вызывает зависимость у детей. Европейский Союз готовится ужесточить расследование против компании Meta Platforms Inc. Регуляторы планируют предъявить предварительные обвинения в том, что интерфейсы и алгоритмы соцсетей Facebook и Instagram специально разработаны так, чтобы вызвать зависимость у несовершеннолетних пользователей.