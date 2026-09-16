Еврокомиссия отказалась увеличивать квоты на украинскую пшеницу: что делать аграриям

Европейская комиссия не планирует пересматривать и увеличивать квоты на импорт украинской пшеницы. Однако для поставщиков остается доступной льготная квота ВТО.

Как пишет Dilo, об этом сообщила глава комитета УКАБ по евроинтеграции Александра Авраменко во время конференции "Зерно и переработка 2026", передает Latifundist.com.

Почему Еврокомиссия отказала Украине

Украинская сторона обращалась в Еврокомиссию с официальным запросом о расширении квот на зерновую. Однако в ЕК напомнили, что торговые условия между Украиной и Евросоюзом пересматривались в прошлом году, из-за чего дополнительные изменения пока не предусмотрены.

Пока стандартная украинская квота на пшеницу объемом около 1,3 млн тонн уже полностью исчерпана. В то же время внеквотная пошлина на уровне 95 евро за тонну делает дальнейшие прямые поставки экономически невыгодными и существенно их усложняет.

Альтернативный вариант для агропроизводителей

Несмотря на отказ, украинские экспортеры могут использовать другой инструмент — отдельную общую квоту ЕС для третьих стран, действующую по правилам ВТО (Всемирной торговой организации). Ее объем составляет 2,3 млн. тонн, и сейчас она остается почти не использованной.

Таможенная поставка в рамках этой общей квоты составляет 12 евро за тонну. В условиях ограниченной работы черноморской логистики этот механизм может частично компенсировать экспорт в ЕС, обычно направляемый на другие внешние рынки.

Напомним, 6 июня 2025 года "торговый безвиз" с Евросоюзом официально закончился: для Украины вернули квоты. Европейская Комиссия утвердила объем квот на украинскую сельхозпродукцию .

Украина по состоянию на 1 июня 2026 полностью использовала квоту на экспорт пшеницы в Европейский Союз в рамках обновленной углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA).