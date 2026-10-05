Що робити бізнесу після обстрілу: ЄБА пояснила, як не втратити право на компенсацію

Європейська Бізнес Асоціація спільно з BDO в Україні оновила покрокову інструкцію для компаній, майно яких постраждало від російських атак. Бізнесу доступні компенсація за пошкоджені активи до 30 млн грн, відшкодування страхових премій до 5 млн грн на рік, гранти та пільгове фінансування, однак частина механізмів потребує підготовки ще до можливого обстрілу.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення ЄБА.

Одна з головних рекомендацій бізнесу – не чекати, поки майно буде пошкоджене. Для отримання компенсації через Експортно-кредитне агентство (ЕКА) компанія має бути учасником відповідної програми вже на момент інциденту: приєднатися після обстрілу та претендувати на виплату заднім числом не можна. Одноразовий внесок становить 0,5% від заявленого ймовірного збитку.

Що робити одразу після удару

У посібнику радять не починати прибирання чи ремонт до детальної фіксації пошкоджень. Необхідно зробити загальні та детальні фото, увімкнути геолокацію, зафіксувати дату й час, а оригінали файлів зберегти окремо. Копій у месенджерах недостатньо, оскільки вони можуть стискати файли, а самі фото та відео не рекомендують редагувати.

Відео радять знімати одним безперервним кадром: почати із загального плану будівлі та адресної таблички, а потім без пауз перейти всередину приміщення. Під час зйомки варто вголос назвати дату, приблизний час, адресу та описати пошкодження.

Компанії також радять отримати статус потерпілої сторони у кримінальному провадженні. Важливо, щоб у матеріалах справи було прямо зафіксовано, що пошкодження стало наслідком збройної агресії Росії, а не лише дій невстановленого військовослужбовця. Це може мати значення під час подальшого стягнення збитків та використання компенсаційних механізмів.

Яке фінансування доступне для відновлення

Для відновлення виробництва передбачені гранти до 16 млн грн, але не більше фактичного розміру збитків. Також підприємства можуть залучати кредити за програмою "5-7-9%" на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна – до 150 млн грн.

Для середнього та великого бізнесу окремо передбачена компенсація 5,5 відсоткового пункту від кредитної ставки. Мінімальна сума такого фінансування становить 100 млн грн, а для підприємств на прифронтових територіях – 30 млн грн. Загальний ліміт для групи пов'язаних компаній може сягати 1 млрд грн.

Ще одна можливість – звернення до міжнародного Реєстру збитків через "Дію". Бізнес може заявляти не лише вартість пошкоджених чи втрачених активів, а й втрачений прибуток, повну втрату бізнесу та вже понесені або майбутні витрати на відновлення. Сам Реєстр поки не здійснює виплати – заяви мають стати основою для майбутнього компенсаційного механізму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд розширив програму страхування воєнних ризиків: до неї включили Київ і Київську область, розширили перелік майна, а максимальну компенсацію страхової премії збільшили з 3 млн до 5 млн грн на рік.