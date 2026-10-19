Более 380 млн грн в бюджет: сколько нарушений обнаружила налоговая в 2026 году

За январь-сентябрь 2026 года подразделения налогового аудита ГНС провели более 23 тысяч фактических проверок. По их результатам в бюджет уже поступило 387,4 млн грн, а налоговики обнаружили более 2,3 тысяч неоформленных работников.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-центр Налоговой службы.

Чаще всего при проверках налоговики выявляют проведение расчетов без регистраторов расчетных операций (РРО) или программных РРО (ПРРО), нарушение учета товарных запасов, использование неоформленного труда и несоблюдение правил продажи подакцизной продукции.

Нарушения при расчетах

В Днепре налоговики проверили кафе после жалобы посетителя на невыдачу фискальных чеков и неофициальное трудоустройство персонала. За нарушение правил проведения расчетов заведения грозят штрафы на 498 тыс. грн. Материалы по нарушениям трудового законодательства передали в Государственную службу Украины по вопросам труда.

В другом заведении общепита на Днепропетровщине проверка выявила использование незарегистрированного должным образом РРО/ПРРО и невыдачу расчетных документов покупателям. Ожидаемая сумма штрафных санкций составляет 715 тыс. грн.

В Тернопольской области в магазине строительных материалов зафиксировали расчеты без РРО/ПРРО, неучтенные товары и работника без надлежащего оформления трудовых отношений. Сумма возможных штрафов превышает 2,4 млн. грн.

В Киеве при проверке магазина рыбы и рыбной продукции налоговики установили продажу товаров без применения РРО/ПРРО и выдачи фискальных чеков. Ожидаемая сумма санкций – более 360 тыс. грн.

Нарушение учета товаров: штрафы до 4,9 млн грн

В Николаевской области налоговики проверили автоплощадку по продаже автомобилей. Согласно банковским выпискам, на счет предпринимателя поступило 310,5 тыс. грн с назначением платежа "Оплата за авто". В ГНС отметили, что продажа подакцизных товаров нарушала условия применения упрощенной системы налогообложения.

Кроме того, предприниматель не предоставил документы, подтверждающие учет и происхождение 13 автомобилей общей стоимостью более 4,9 млн грн. По результатам проверки ему грозят штрафные санкции на сумму более 4,9 млн. грн.

Во Львовской области у предпринимателя, который продает через интернет телефоны, технику и аксессуары, а также предоставляет услуги по ремонту и техническому обслуживанию, выявили нарушение порядка учета товарных запасов. Ожидаемая сумма штрафа превышает 292 тыс. грн.

Подобное нарушение было зафиксировано и в Ровенской области во время проверки продавца велосипедов. Из-за отсутствия документов, подтверждающих учет товаров, предпринимателю грозит штраф в размере 100 тыс. грн.

Продажа алкоголя без соблюдения требований

В Полтаве при проверке ресторана налоговики обнаружили систематические нарушения правил проведения расчетных операций. В чеках на продажу алкогольных напитков не указывали обязательных реквизитов — данных о марках акцизного налога и коде товарной подкатегории по УКТ ВЭД.

Ожидаемая сумма штрафных санкций составляет более 134 тыс. грн. На владельца заведения также был составлен протокол об административном правонарушении.

В Черкасской области во время проверки ФЛП, который находился на упрощенной системе налогообложения и декларировал продажу цветов и потребительских товаров, налоговики обнаружили реализацию алкоголя без соответствующей лицензии.

Предпринимателю грозит штраф около 100 тыс. грн., а также потеря права применять упрощенную систему налогообложения.

В ГНС заявили, что продолжают проверки для выявления нарушений в сфере расчетов, учета товарных запасов, продаж подакцизной продукции и соблюдения налогового и трудового законодательства.

Напомним, за январь - сентябрь 2026 наибольшую долю уплаты в сводный бюджет Украины обеспечили четыре сферы экономики. Лидером по доле в общей сумме уплаченных налогов, сборов и платежей стала перерабатывающая промышленность – 17,9%.