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Актуальные вакансии для поисковиков: топ подборка
Delo.ua совместно с Work.ua и GRC.UA составили список актуальных вакансий в Украине. Какие специалисты нужны в разных городах страны, читайте в подборке.
Журналисты и выпускающие редактора
Редакция Delo.ua ищет свою команду журналистов и выпускающих редакторов.
Зарплата: не указано.Подписывайтесь на наш YouTube канал
График работы: фултайм 5 дней в неделю.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3KdaWYY
Заместитель главного бухгалтера, г. Киев
Фуд Экспресс приглашает на работу заместителя главного бухгалтера с опытом работы в оптовой и розничной торговле по ведению бухгалтерского и налогового учета юридических компаний с различными системами налогообложения.
Зарплата: 23 000 грн.
График работы: Пн-Пт с 09:00 - 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5045881/
Помощник адвоката, г. Киев
Адвокатское бюро Ивана Хомича — это юридическая фирма в Украине по вопросам пенсионного обеспечения и наследственных правоотношений, в поисках помощника адвоката.
Зарплата: 10 000 – 17 000 грн.
График работы: с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3341155/
Инженер-энергетик, г. Киев
Датагруп & Volia – ведущий оператор связи украинского рынка телекоммуникаций, приглашает в команду инженера-энергетика.
Зарплата: 20 000 – 25 000 грн.
График работы: Пн - Пт, Сб и Вс - выходные.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4987222/
Продавец-консультант, г. Киев
Торговая марка Viani, украинский производитель одежды для девочек и женщин, объявляет набор на вакансию продавец-консультант в магазин, который находится в ТРЦ Lavina.
Зарплата: 16 000 – 19 000 грн.
График работы: с 9-30 до 21-00. Суббота и воскресенье – рабочие в высокий сезон. В менее активные месяцы график работы 2/2 или 4/2.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3354967/
Оператор call-центра, г. Киев
Аутсорсинговый проект ищет кандидата в должность оператора call centre.
Зарплата: 15 000 – 25 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5036722/
Руководитель отдела маркетинга и рекламы, г. Днепр
ООО "ПЕРФЕКТ МОТОРС" открыла в г.Днепр новый концептуальный дилерский центр HYUNDAI (продажа автомобилей, запчастей и полный цикл сервисного обслуживания) и приглашает в свою команду руководителя отдела маркетинга и рекламы.
Зарплата: 30 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4559641/
Заместитель главного бухгалтера, г. Днепр
ГЗМЗСК приглашает на работу заместителя главного бухгалтера. Должность совмещает в себе обязанности секретаря и заместителя главного бухгалтера.
Зарплата: 15 000 – 16 000 грн.
График работы: Пн-Пт с 8:00 до 17:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4313256/
Ведущий специалист отдела логистики интернет-продаж, г. Днепр
Prostor приглашает к работе специалиста отдела логистики интернет-продаж.
Зарплата: 15 000 – 20 000 грн.
График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5039399/
Водитель со своим автомобилем, г. Днепр
Сеть гипермаркетов FOZZY – это оптово-розничные магазины, работающие в формате Cash and Carry, с широким ассортиментом, объединяющим продуктовые и непродуктовые направления. Интернет-магазин Фоззи приглашает кандидатов на должность водителя со своим авто (пикап, пирожок).
Зарплата: 16 000 – 20 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4979303/
Менеджер по продажам, г. Днепр
Education.ua - это каталог всех учебных заведений и событий, которые существуют в Украине и за ее пределами: вузы, колледжи, училища, школы, курсы, тренинги, репетиторы. Компания приглашает на работу менеджера по продажам.
Зарплата: 10 000 – 20 000 грн.
График работы: Пн-Пт, 9:00-18:00, обед с 13:00 до 14:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5029085/
Фармацевт, г. Львов
Сеть аптек-оптик Биомед приглашает на работу фармацевта.
Зарплата: 13 000 – 18 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5007112/
Рекрутер, HR-менеджер, г. Львов
ЧП "Соловой-Транс" - компания на украинском рынке в сфере международных перевозок, приглашает на работу рекрутера/HR Generalist.
Зарплата: 20 000 – 30 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5017717/
Оператор ПК (складской учет), кладовщик, г. Львов
Компания "SAVSERVICE" - национальный дистрибьютор продовольственной и непродовольственной группы товаров отечественных и мировых производителей приглашает на работу оператора склада.
Зарплата: 14 000 – 15 500 грн.
График работы: посменный.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5046306/
Менеджер по логистике, г. Львов
Транспортно-логистическая компания Hegelmann Transporte приглашает на работу менеджера по логистике.
Зарплата: 12 500 – 15 000 грн.
График работы: Пн-Пт с 09:00 до 18:00. Суббота/Воскресенье – выходные.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5010589/
Администратор косметологии, г. Львов
Косметология Олейник — клиника эстетической медицины и аппаратных технологий с 2016 года, в связи с расширением приглашает на работу администратора.
Заработная плата: 14 000 – 18 000 грн. + % от продаж.
График работы: 2/2.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3745140/
Продавец-консультант, г. Одесса
Зоомагазин Мистер Дог приглашает на работу продавца-консультанта.
Зарплата: 15 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/2636989/
Воспитатель г. Одесса
Детский клуб-сад Счастье приглашает на работу воспитателя.
Зарплата: 10 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4965694/
Видеооператор предметной съемки, г. Одесса
Медиакомпания Troom Troom приглашает в свою команду видеооператора с навыками съемки в технике stop-motion на проект Лалила.
Зарплата: 25 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4713355/
Оператор 1С, г. Киев
Chantal group в связи с увеличением штата приглашает на постоянную работу операциониста (оператора) "1С".
Заработная плата: 8 000 – 12 000 грн.
График работы: с 10.00 до 19.00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/975
Продавец-консультант, г. Киев
Сеть магазинов нижнего белья Chantal store приглашает на работу продавца-консультанта.
Заработная плата: 8 000 – 15 000 грн.
График работы: с 10.00 до 22.00 (в военное время уточнять).
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/978
Журналист-расследователь ведущий YouTube-канала, г. Киев
Приглашаются к сотрудничеству в новый медиапроект журналистов-расследователей.
Заработная плата: 20 000 – 40 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/74
SMM/Digital специалист, г. Киев
Cultpromotion приглашает на работу SMM/Digital специалиста.
Заработная плата: 25 000 – 45 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/959
Call center representative (inbound and outbound line)
В связи с расширением VEN Commerce Ltd (представительство в Украине) ищет в команду оператора контакт-центр со знанием английского языка (входная и выходная линия).
Зарплата: не указано.
График работы: 16:00-01:00 (по Киевскому времени) 9:00-18:00 (по Нью-Йорку), 2/2: 2 дня рабочие, 2 выходных.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69909959
Дизайнер, г. Киев
Компания Sculptor Lash – компания по продаже косметических средств и материалов для наращивания и ухода за ресницами и бровями, приглашает на работу дизайнера.
Заработная плата: 20 000 – 30 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69910379
Менеджер отдела операционного качества
Новая почта – компания по экспресс-доставке в Украине. Компания приглашает на работу менеджера отдела операционного качества.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69910442
Ведущий специалист по учету
Новая почта – компания по экспресс-доставке в Украине. Компания приглашает на работу ведущего специалиста по учету (Группа запуска учета Европы).
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69910441
Проектный менеджер группы тарифов и ценообразования
Новая почта – компания по экспресс-доставке в Украине. Компания приглашает на работу проектного менеджера группы тарифов и ценообразования (Департамент маркетинга).
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69910439
CRM-менеджер
Новая почта – компания по экспресс-доставке в Украине. Компания приглашает на работу CRM-менеджера.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69910438
Аналитик данных
Новая почта – компания по экспресс-доставке в Украине. Компания приглашает аналитика данных на работу.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69910436
Старший бухгалтер
Новая почта – компания по экспресс-доставке в Украине. Компания приглашает на работу старшего бухгалтера.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69910435
Менеджер по управлению документооборотом
Новая почта – компания по экспресс-доставке в Украине. Компания приглашает на работу менеджера по управлению документооборотом.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69910434
Бухгалтер
Новая почта – компания по экспресс-доставке в Украине. Компания приглашает на работу бухгалтера.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69910433
Руководитель проектов и программ
Новая почта – компания по экспресс-доставке в Украине. Компания приглашает на работу руководителя проектов и программ (нематериальное производство).
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69910432
Head of PPC
Dentsu Ukraine приглашает на работу head of PPC.
Зарплата: не указано.
График работы: Пн – Пт, с 9:00 или 10:00 до 18:00 или 19:00 соответственно.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1999
Менеджер по продажам зарубежной недвижимости
Агентства недвижимости Legion Real Estate приглашает на работу менеджера по продажам зарубежной недвижимости.
Заработная плата: 65 000 – 100 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69910430
Менеджер по продажам
Компания Ncase (основное направление деятельности: оптовая реализация аксессуаров для смартфонов и планшетов) приглашает на работу менеджера по продажам.
Зарплата: от 25 000 грн.
График работы: Пн-Пт с 09:00-18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69910444
Главный бухгалтер, г. Киев
УКСПАРЬ приглашает на работу главного бухгалтера.
Зарплата: 25 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69910641
Торговый представитель, г. Винница
OLYMP Alcohol Company приглашает на работу торгового представителя.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69910484
Региональный менеджер, г. Киев
Компания Рост приглашает на работу менеджера по работе с клиентами.
Зарплата: от 25 000 грн (после испытательного срока: 25 000 + бонусы по результатам собеседования)
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911201