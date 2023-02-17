Актуальные вакансии для поисковиков: топ подборка

Delo.ua совместно с Work.ua и GRC.UA составили список актуальных вакансий в Украине. Какие специалисты нужны в разных городах страны, читайте в подборке.

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Журналисты и выпускающие редактора

Редакция Delo.ua ищет свою команду журналистов и выпускающих редакторов.

Зарплата: не указано.

График работы: фултайм 5 дней в неделю.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3KdaWYY

Заместитель главного бухгалтера, г. Киев

Фуд Экспресс приглашает на работу заместителя главного бухгалтера с опытом работы в оптовой и розничной торговле по ведению бухгалтерского и налогового учета юридических компаний с различными системами налогообложения.

Зарплата: 23 000 грн.

График работы: Пн-Пт с 09:00 - 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5045881/

Помощник адвоката, г. Киев

Адвокатское бюро Ивана Хомича — это юридическая фирма в Украине по вопросам пенсионного обеспечения и наследственных правоотношений, в поисках помощника адвоката.

Зарплата: 10 000 – 17 000 грн.

График работы: с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3341155/

Инженер-энергетик, г. Киев

Датагруп & Volia – ведущий оператор связи украинского рынка телекоммуникаций, приглашает в команду инженера-энергетика.

Зарплата: 20 000 – 25 000 грн.

График работы: Пн - Пт, Сб и Вс - выходные.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4987222/

Продавец-консультант, г. Киев

Торговая марка Viani, украинский производитель одежды для девочек и женщин, объявляет набор на вакансию продавец-консультант в магазин, который находится в ТРЦ Lavina.

Зарплата: 16 000 – 19 000 грн.

График работы: с 9-30 до 21-00. Суббота и воскресенье – рабочие в высокий сезон. В менее активные месяцы график работы 2/2 или 4/2.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3354967/

Оператор call-центра, г. Киев

Аутсорсинговый проект ищет кандидата в должность оператора call centre.

Зарплата: 15 000 – 25 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5036722/

Руководитель отдела маркетинга и рекламы, г. Днепр

ООО "ПЕРФЕКТ МОТОРС" открыла в г.Днепр новый концептуальный дилерский центр HYUNDAI (продажа автомобилей, запчастей и полный цикл сервисного обслуживания) и приглашает в свою команду руководителя отдела маркетинга и рекламы.

Зарплата: 30 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4559641/

Заместитель главного бухгалтера, г. Днепр

ГЗМЗСК приглашает на работу заместителя главного бухгалтера. Должность совмещает в себе обязанности секретаря и заместителя главного бухгалтера.

Зарплата: 15 000 – 16 000 грн.

График работы: Пн-Пт с 8:00 до 17:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4313256/

Ведущий специалист отдела логистики интернет-продаж, г. Днепр

Prostor приглашает к работе специалиста отдела логистики интернет-продаж.

Зарплата: 15 000 – 20 000 грн.

График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5039399/

Водитель со своим автомобилем, г. Днепр

Сеть гипермаркетов FOZZY – это оптово-розничные магазины, работающие в формате Cash and Carry, с широким ассортиментом, объединяющим продуктовые и непродуктовые направления. Интернет-магазин Фоззи приглашает кандидатов на должность водителя со своим авто (пикап, пирожок).

Зарплата: 16 000 – 20 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4979303/

Менеджер по продажам, г. Днепр

Education.ua - это каталог всех учебных заведений и событий, которые существуют в Украине и за ее пределами: вузы, колледжи, училища, школы, курсы, тренинги, репетиторы. Компания приглашает на работу менеджера по продажам.

Зарплата: 10 000 – 20 000 грн.

График работы: Пн-Пт, 9:00-18:00, обед с 13:00 до 14:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5029085/

Фармацевт, г. Львов

Сеть аптек-оптик Биомед приглашает на работу фармацевта.

Зарплата: 13 000 – 18 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5007112/

Рекрутер, HR-менеджер, г. Львов

ЧП "Соловой-Транс" - компания на украинском рынке в сфере международных перевозок, приглашает на работу рекрутера/HR Generalist.

Зарплата: 20 000 – 30 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5017717/

Оператор ПК (складской учет), кладовщик, г. Львов

Компания "SAVSERVICE" - национальный дистрибьютор продовольственной и непродовольственной группы товаров отечественных и мировых производителей приглашает на работу оператора склада.

Зарплата: 14 000 – 15 500 грн.

График работы: посменный.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5046306/

Менеджер по логистике, г. Львов

Транспортно-логистическая компания Hegelmann Transporte приглашает на работу менеджера по логистике.

Зарплата: 12 500 – 15 000 грн.

График работы: Пн-Пт с 09:00 до 18:00. Суббота/Воскресенье – выходные.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5010589/

Администратор косметологии, г. Львов

Косметология Олейник — клиника эстетической медицины и аппаратных технологий с 2016 года, в связи с расширением приглашает на работу администратора.

Заработная плата: 14 000 – 18 000 грн. + % от продаж.

График работы: 2/2.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3745140/

Продавец-консультант, г. Одесса

Зоомагазин Мистер Дог приглашает на работу продавца-консультанта.

Зарплата: 15 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/2636989/

Воспитатель г. Одесса

Детский клуб-сад Счастье приглашает на работу воспитателя.

Зарплата: 10 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4965694/

Видеооператор предметной съемки, г. Одесса

Медиакомпания Troom Troom приглашает в свою команду видеооператора с навыками съемки в технике stop-motion на проект Лалила.

Зарплата: 25 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4713355/

Оператор 1С, г. Киев

Chantal group в связи с увеличением штата приглашает на постоянную работу операциониста (оператора) "1С".

Заработная плата: 8 000 – 12 000 грн.

График работы: с 10.00 до 19.00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/975

Продавец-консультант, г. Киев

Сеть магазинов нижнего белья Chantal store приглашает на работу продавца-консультанта.

Заработная плата: 8 000 – 15 000 грн.

График работы: с 10.00 до 22.00 (в военное время уточнять).

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/978

Журналист-расследователь ведущий YouTube-канала, г. Киев

Приглашаются к сотрудничеству в новый медиапроект журналистов-расследователей.

Заработная плата: 20 000 – 40 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/74

SMM/Digital специалист, г. Киев

Cultpromotion приглашает на работу SMM/Digital специалиста.

Заработная плата: 25 000 – 45 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/959

Call center representative (inbound and outbound line)

В связи с расширением VEN Commerce Ltd (представительство в Украине) ищет в команду оператора контакт-центр со знанием английского языка (входная и выходная линия).

Зарплата: не указано.

График работы: 16:00-01:00 (по Киевскому времени) 9:00-18:00 (по Нью-Йорку), 2/2: 2 дня рабочие, 2 выходных.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69909959

Дизайнер, г. Киев

Компания Sculptor Lash – компания по продаже косметических средств и материалов для наращивания и ухода за ресницами и бровями, приглашает на работу дизайнера.

Заработная плата: 20 000 – 30 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69910379

Менеджер отдела операционного качества

Новая почта – компания по экспресс-доставке в Украине. Компания приглашает на работу менеджера отдела операционного качества.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69910442

Ведущий специалист по учету

Новая почта – компания по экспресс-доставке в Украине. Компания приглашает на работу ведущего специалиста по учету (Группа запуска учета Европы).

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69910441

Проектный менеджер группы тарифов и ценообразования

Новая почта – компания по экспресс-доставке в Украине. Компания приглашает на работу проектного менеджера группы тарифов и ценообразования (Департамент маркетинга).

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69910439

CRM-менеджер

Новая почта – компания по экспресс-доставке в Украине. Компания приглашает на работу CRM-менеджера.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69910438

Аналитик данных

Новая почта – компания по экспресс-доставке в Украине. Компания приглашает аналитика данных на работу.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69910436

Старший бухгалтер

Новая почта – компания по экспресс-доставке в Украине. Компания приглашает на работу старшего бухгалтера.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69910435

Менеджер по управлению документооборотом

Новая почта – компания по экспресс-доставке в Украине. Компания приглашает на работу менеджера по управлению документооборотом.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69910434

Бухгалтер

Новая почта – компания по экспресс-доставке в Украине. Компания приглашает на работу бухгалтера.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69910433

Руководитель проектов и программ

Новая почта – компания по экспресс-доставке в Украине. Компания приглашает на работу руководителя проектов и программ (нематериальное производство).

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69910432

Head of PPC

Dentsu Ukraine приглашает на работу head of PPC.

Зарплата: не указано.

График работы: Пн – Пт, с 9:00 или 10:00 до 18:00 или 19:00 соответственно.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1999

Менеджер по продажам зарубежной недвижимости

Агентства недвижимости Legion Real Estate приглашает на работу менеджера по продажам зарубежной недвижимости.

Заработная плата: 65 000 – 100 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69910430

Менеджер по продажам

Компания Ncase (основное направление деятельности: оптовая реализация аксессуаров для смартфонов и планшетов) приглашает на работу менеджера по продажам.

Зарплата: от 25 000 грн.

График работы: Пн-Пт с 09:00-18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69910444

Главный бухгалтер, г. Киев

УКСПАРЬ приглашает на работу главного бухгалтера.

Зарплата: 25 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69910641

Торговый представитель, г. Винница

OLYMP Alcohol Company приглашает на работу торгового представителя.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69910484

Региональный менеджер, г. Киев

Компания Рост приглашает на работу менеджера по работе с клиентами.

Зарплата: от 25 000 грн (после испытательного срока: 25 000 + бонусы по результатам собеседования)

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911201