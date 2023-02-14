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Редакция Delo.ua ищет в свою команду журналистов и выпускающих редакторов
Редакция издания Delo.ua ищет в свою дружную команду журналистов, специализирующихся не деловой тематике и выпускающих редакторов новостной ленты! Это отличный повод для профессионального развития и создания интересных проектов в деловой журналистике.
Пиши нам на почту [email protected] с темой письма "Хочу в команду Delo.ua", присылай свое резюме, примеры своих публикаций и контакты и давай уже приступать к работе)
Вакансии для журналистов
Delo.ua ищет журналистов, имеющих опыт работы с такими тематическими направлениями как:
- IT, телеком и новые технологии;
- Строительство и недвижимость;
- Агро и рынок земли;
- Ритейл;
- Власть и общество.
Требования к журналистам:
- опыт работы на позиции журналиста/корреспондента в печатном или цифровом СМИ от 1 года;
- наличие портфеля публикаций по избранной тематике;
- наличие профессиональных наград будет учтено;
- навыки работы с SEO текстами – очень приветствуются.
- знание английского – приветствуется.
Обязанности:
- разработка тем и концепций материалов;
- работа журналистом на пресс-конференциях, конференциях, форумах, брифингах и т.п.;
- готовность к командировкам;
- подготовка и написание статей и интервью для Delo.ua по согласованию с редактором;
- поиск героев и кейсов для публикаций;
- написание текстов и интервью по редакционному поручению;
- работа с административной панелью издания (проводим обучение).
Условия работы:
- фултайм 5 дней в неделю;
- работа в дружной и приятной команде, где все друг друга уважают;
- рыночная зарплата и своевременная ежемесячная оплата труда, а также возможность получать бонусы;
- официальное трудоустройство;
- форма работы по выбору: офис возле метро или удаленная работа.
Вакансии для редакторов
Delo.ua ищет редактора отдела спецпроектов:
- опыт работы на позиции журналиста/редактора в печатном или цифровом СМИ от 3 лет;
- наличие портфеля реализованных спецпроектов;
- опыт работы по ведению проектов и подготовке публикаций с корпоративными бизнес-партнерами;
- наличие профессиональных наград будет учтено;
- навыки работы с SEO текстами – приветствуются.
- знание английского – приветствуется.
Обязанности:
- разработка концепций спецпроектов и тем публикаций;
- написание и редактирование статей и интервью в рамках подготовки спецпроектов;
- ведение спецпроектов на Delo.ua от концепции к публикации;
-
ведение коммуникаций с бизнес-партнерами спецпроектов;
- работа со штатными и внештатными авторами.
- работа с административной панелью издания (проводим обучение).
Условия работы:
- фултайм 5 дней в неделю;
- работа в дружеской и приятной команде, где все друг друга уважают;
- рыночная зарплата и своевременная ежемесячная оплата труда, а также возможность получать бонусы;
- официальное оформление;
- форма работы по выбору: офис возле метро или удаленная работа.
Вакансии выпускающих редакторов
Delo.ua ищет редактора новостной ленты по экономической и общественно-политической тематикам.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Требования:
- Свободное владение украинским и русским языками;
- Знание английского языка в объеме, необходимом для чтения международной печати;
- Осведомленность о экономической и социально-политической жизни страны и мира;
- Опыт аналогичной работы.
Условия:
- Полная занятость.
- Посменная работа
- Возможность удаленной работы
- Официальное трудоустройство
- Дружный коллектив
Мы точно сработаемся, если:
- ты хорошо ориентируешься в украинской бизнес-среде, понимаешь потребности малого и среднего бизнеса;
- ты имеешь свою собственную хорошую базу контактов украинских компаний и экспертов или способен быстро найти их при необходимости;
- ты грамотно и профессионально пишешь и хочешь делать максимально крутые и интересные публикации; – ты креативный и можешь легко сгенерировать классные идеи по запросу;
- ты берешься за работу с азартом и не боишься вызовов;
- ты мастерски находишь информационные поводы и придумываешь темы для публикаций.