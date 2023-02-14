Редакция Delo.ua ищет в свою команду журналистов и выпускающих редакторов

Редакция издания Delo.ua ищет в свою дружную команду журналистов, специализирующихся не деловой тематике и выпускающих редакторов новостной ленты! Это отличный повод для профессионального развития и создания интересных проектов в деловой журналистике.

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