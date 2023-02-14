ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Важно
Категория
Работа
Дата публикации

Редакция Delo.ua ищет в свою команду журналистов и выпускающих редакторов

Редакция Delo.ua ищет в свою команду журналистов и выпускающих редакторов

Редакция издания Delo.ua ищет в свою дружную команду журналистов, специализирующихся не деловой тематике и выпускающих редакторов новостной ленты! Это отличный повод для профессионального развития и создания интересных проектов в деловой журналистике.

Пиши нам на почту [email protected] с темой письма "Хочу в команду Delo.ua", присылай свое резюме, примеры своих публикаций и контакты и давай уже приступать к работе)

Вакансии для журналистов

Delo.ua ищет журналистов, имеющих опыт работы с такими тематическими направлениями как:

  • IT, телеком и новые технологии;
  • Строительство и недвижимость;
  • Агро и рынок земли;
  • Ритейл;
  • Власть и общество.

Требования к журналистам:

  • опыт работы на позиции журналиста/корреспондента в печатном или цифровом СМИ от 1 года;
  • наличие портфеля публикаций по избранной тематике;
  • наличие профессиональных наград будет учтено;
  • навыки работы с SEO текстами – очень приветствуются.
  • знание английского – приветствуется.

Обязанности:

  • разработка тем и концепций материалов;
  • работа журналистом на пресс-конференциях, конференциях, форумах, брифингах и т.п.;
  • готовность к командировкам;
  • подготовка и написание статей и интервью для Delo.ua по согласованию с редактором;
  • поиск героев и кейсов для публикаций;
  • написание текстов и интервью по редакционному поручению;
  • работа с административной панелью издания (проводим обучение).

Условия работы:

  • фултайм 5 дней в неделю;
  • работа в дружной и приятной команде, где все друг друга уважают;
  • рыночная зарплата и своевременная ежемесячная оплата труда, а также возможность получать бонусы;
  • официальное трудоустройство;
  • форма работы по выбору: офис возле метро или удаленная работа.

Вакансии для редакторов

Delo.ua ищет редактора отдела спецпроектов:

  • опыт работы на позиции журналиста/редактора в печатном или цифровом СМИ от 3 лет;
  • наличие портфеля реализованных спецпроектов;
  • опыт работы по ведению проектов и подготовке публикаций с корпоративными бизнес-партнерами;
  • наличие профессиональных наград будет учтено;
  • навыки работы с SEO текстами – приветствуются.
  • знание английского – приветствуется.

Обязанности:

  • разработка концепций спецпроектов и тем публикаций;
  • написание и редактирование статей и интервью в рамках подготовки спецпроектов;
  • ведение спецпроектов на Delo.ua от концепции к публикации;
  • ведение коммуникаций с бизнес-партнерами спецпроектов;
  • работа со штатными и внештатными авторами.
  • работа с административной панелью издания (проводим обучение).

Условия работы:

  • фултайм 5 дней в неделю;
  • работа в дружеской и приятной команде, где все друг друга уважают;
  • рыночная зарплата и своевременная ежемесячная оплата труда, а также возможность получать бонусы;
  • официальное оформление;
  • форма работы по выбору: офис возле метро или удаленная работа.

Вакансии выпускающих редакторов

Delo.ua ищет редактора новостной ленты по экономической и общественно-политической тематикам.

Требования:

  • Свободное владение украинским и русским языками;
  • Знание английского языка в объеме, необходимом для чтения международной печати;
  • Осведомленность о экономической и социально-политической жизни страны и мира;
  • Опыт аналогичной работы.

Условия:

  • Полная занятость.
  • Посменная работа
  • Возможность удаленной работы
  • Официальное трудоустройство
  • Дружный коллектив

Мы точно сработаемся, если:

  • ты хорошо ориентируешься в украинской бизнес-среде, понимаешь потребности малого и среднего бизнеса;
  • ты имеешь свою собственную хорошую базу контактов украинских компаний и экспертов или способен быстро найти их при необходимости;
  • ты грамотно и профессионально пишешь и хочешь делать максимально крутые и интересные публикации; – ты креативный и можешь легко сгенерировать классные идеи по запросу;
  • ты берешься за работу с азартом и не боишься вызовов;
  • ты мастерски находишь информационные поводы и придумываешь темы для публикаций.