Редакція Delo.ua шукає у свою команду журналістів та випускаючих редакторів

Редакція видання Delo.ua шукає до своєї дружньої команди журналістів, що спеціалізуються за профільними напрямками та випускових редакторів стрічки новин! Це чудова нагода для професійного розвитку і створення цікавих проектів у діловій журналістиці.

Пиши нам на пошту [email protected] з темою листа "Хочу в команду Delo.ua", надсилай своє резюме, приклади своїх публікацій та контакти і давай вже приступати до роботи)

Вакансії для журналістів

Delo.ua шукає журналістів, що мають досвід роботи з такими тематичними напрямками як:

IT, телеком та нові технології;

Будівництво та нерухомість;

Агро та ринок землі;

Ритейл;

Влада та суспільство.

Вимоги до журналістів:

досвід роботи на позиції журналіста/кореспондента у друкованому чи цифровому ЗМІ від 1 року;

наявність портфелю публікацій з обраної тематики;

наявність професійних нагород буде взято до уваги;

навички роботи з SEO текстами - дуже вітаються.

знання англійської - вітається.

Обов'язки:

розробка тем та концепцій матеріалів;

робота журналістом на прес-конференціях, конференціях, форумах, брифінгах тощо;

готовність до відряджень;

підготовка та написання статей та інтерв'ю для Delo.ua за погодженням з редактором;

пошук героїв та кейсів для публікацій;

написання текстів та інтерв'ю за редакційним дорученням;

робота з адміністративною панеллю видання (проводимо навчання).

Умови роботи:

фултайм 5 днів на тиждень;

робота в дружній та приємній команді, де всі один одного поважають;

ринкова зарплата та своєчасна щомісячна оплата праці, а також можливість отримувати бонуси;

офіційне оформлення;

форма роботи на вибір: офіс біля метро або віддалена робота.

Вакансії для редакторів

Delo.ua шукає редактора відділу спецпроєктів:

досвід роботи на позиції журналіста/редактора у друкованому чи цифровому ЗМІ від 3 років;

наявність портфелю реалізованих спецпроектів;

досвід роботи з ведення проектів та підготовки публікацій з корпоративними бізнес-партнерами;

наявність професійних нагород буде взято до уваги;

навички роботи з SEO текстами - вітаються.

знання англійської - вітається.

Обов'язки:

розробка концепцій спецпроектів та тем публікацій;

написання та редагування статей та інтерв'ю в рамках підготовки спецпроектів;

ведення спецпроектів на Delo.ua від концепції до публікації;

ведення комунікацій з бізнес-партнерами спецпроектів;



робота зі штатними та позаштатними авторами.

робота з адміністративною панеллю видання (проводимо навчання).

Умови роботи:

фултайм 5 днів на тиждень;

робота в дружній та приємній команді, де всі один одного поважають;

ринкова зарплата та своєчасна щомісячна оплата праці, а також можливість отримувати бонуси;

офіційне оформлення;

форма роботи на вибір: офіс біля метро або віддалена робота.

Вакансії випускаючих редакторів

Delo.ua шукає редактора стрічки новин за економічною та суспільно-політичною тематиками.

Вимоги:

Вільне володіння українською та російською мовами;

Знання англійської мови в обсязі, необхідному для читання міжнародної преси;

Обізнаність у економічному та соціально-політичному житті країни та світу;

Досвід аналогічної роботи.

Умови:

Повна зайнятість.

Позмінна робота

Можливість віддаленої роботи

Офіційне працевлаштування

Дружній колектив

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