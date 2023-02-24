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Работа в Украине: открытые вакансии для соискателей
Платформы для поиска работы Work.ua, OLX Работа и GRC.UA составили список вакансий в Украине. Актуальные рабочие места для поисковиков – в подборке Delo.ua.
Журналисты и выпускающие редакторы
Редакция Delo.ua ищет в свою команду журналистов и выпускающих редакторов.
Зарплата: не указано.Подписывайтесь на наш Telegram канал
График работы: фултайм 5 дней в неделю.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3KdaWYY
Менеджер по продаже трубопроводной и запорной арматуры, г. Киев
УКСПАР приглашает на работу менеджера по продажам трубопроводной и запорной арматуры (B2B и B2C).
Зарплата: 30 000 грн + % от продаж.
График работы: полный рабочий день.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69910716
Бухгалтер/Помощник бухгалтера, г. Киев
УКСПАР приглашает на работу бухгалтера.
Зарплата: 15 000 грн.
График работы: полный рабочий день.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69910711
Юрист, г. Киев
Адвокатская фирма PRAGNUM объявляет об открытии вакансии юристом.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911294
Facebook/TikTok Media Buyer, удаленная работа
Украинская арбитражная команда приглашает на работу контент специалиста.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911251
Торговый представитель, г. Киев
Компания по производству ЛГВ объявляет набор на должность торгового представителя для работы в городе и по области.
Заработная плата: ЗП (ставка + бонусная часть + приоритетные задания).
График работы: 5-ти дневная рабочая неделя.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911307
Media Buyer (PPC/UAC/FB)
UPSTARS — продуктовая IT-компания, запускающая звездные проекты в сфере iGaming, ищет Media Buyer(UAC/PPC/FB).
Зарплата: не указано.
График работы: гибридная работа – из дома или из офиса.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911298
Менеджер по закупкам (Procurement Manager), г. Киев
"Productech" – американская компания, производящая и продающая электронику своих брендов на Amazon, eBay, Walmart и собственных сайтах. Работает с 2015 года, штаб-квартира в Майами, США. Компания приглашает в свою команду менеджера по закупкам (Procurement Manager).
Заработная плата: ставка с привязкой к курсу $+ бонусы за выполнение KPIs.
График работы: удаленный формат; с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69910676
Middle/Senior PPC Specialist (Amazon), удаленный формат работы
"Productech" – американская компания, производящая и продающая электронику своих брендов на Amazon, eBay, Walmart и собственных сайтах. Работает с 2015 года, штаб-квартира в Майами, США. Компания приглашает в свою команду middle/senior PPC specialist (Amazon).
Заработная плата: ставка с привязкой к курсу $+бонус от прибыли.
График работы: гибкий.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911196
Бухгалтер
Международная компания Bolt приглашает на работу бухгалтера.
Заработная плата: испытательный срок (1-2 месяца) – 18 000 грн, затем 20 000 грн с возможностью роста.
График работы: Пн-Пт с 09:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911210
Менеджер-оператор контакт-центра, г. Киев
Международная компания Bolt приглашает на работу менеджера-оператора контакт-центра.
Зарплата: не указано.
График работы: с 9:00 до 19:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911250
Аналитик 1С, г. Киев
Компания SI BIS – компания в области системной интеграции с 20-летней историей, приглашает вас стать частью команды в должности аналитика 1С.
Зарплата: от 10 000 до 12 500 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/47
Infrastructure System Administrator/Системный администратор инфраструктуры
Sim-Networks Ukraine (дочерняя компания немецкой Netversor GmbH) приглашает в свою команду — системного администратора инфраструктуры.
Зарплата: не указано.
График работы: Пн-Пт, 09:00-18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911303
Presale manager (Project Manager), г. Киев
Компания Sim-Networks Ukraine (дочерняя компания германской Netversor GmbH) приглашает к себе в команду Presale manager (Project Manager).
Зарплата: не указано.
График работы: Пн-Пт, 9:00-18:00, удаленно.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911253
Финансовый аналитик/аналитика отдела Финансовых Решений СЗР, г. Киев
Компания Syngenta - компания, работающая на международном рынке агрохимии, открывает конкурс на вакансию финансовый аналитик/аналитика и отдела финансовых решений СЗР.
Зарплата: не указано.
График работы: с 08:00, с 09:00 или с 10:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911354
Менеджер/Менеджер по исследованию рынка (Market Intelligence Manager), г. Киев
Компания Syngenta – компания, работающая на международном рынке агрохимии открывает конкурс на вакансию менеджер/менеджер по исследованию рынка (Market Intelligence Manager).
Зарплата: не указано.
График работы: с 08:00, с 09:00 или с 10:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911353
Начальник отдела финансового мониторинга/Ответственный работник
Команда ЧАО "БАНК ФАМИЛЬНЫЙ" приглашает на работу начальника отдела финансового мониторинга.
Зарплата: не указано.
График работы: понедельник – пятница с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00, суббота – воскресенье – выходные дни.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911368
Заместитель главного бухгалтера, г. Киев
Команда ЧАО "БАНК ФАМИЛЬНЫЙ" приглашает на работу заместителя главного бухгалтера.
Зарплата: не указано.
График работы: понедельник – пятница с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00, суббота – воскресенье – выходные дни.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911371
Специалист по работе с клиентами управления развития платежного бизнеса, г. Киев
ЧАО "БАНК ФАМИЛЬНЫЙ" приглашает в команду специалиста по работе с клиентами управления развития платежного бизнеса.
Зарплата: не указано.
График работы: понедельник – пятница с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00, суббота – воскресенье – выходные дни.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911373
Начальник отдела внутреннего аудита, г. Киев
ЧАО "БАНК ФАМИЛЬНЫЙ" приглашает в команду начальника отдела внутреннего аудита.
Зарплата: не указано.
График работы: понедельник – пятница с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00, суббота – воскресенье – выходные дни.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911370
Специалист по работе с банковскими учреждениями и финансовыми компаниями, г. Киев
Команда ЧАО "БАНК ФАМИЛЬНЫЙ" приглашает на работу специалиста по работе с банковскими учреждениями и финансовыми компаниями управления развития платежного бизнеса.
Зарплата: не указано.
График работы: понедельник – пятница с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00, суббота – воскресенье – выходные дни.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911370
Руководитель службы технической поддержки, г. Киев
Команда ЧАО "БАНК ФАМИЛЬНЫЙ" приглашает на работу руководителя службы технической поддержки.
Зарплата: не указано.
График работы: 5-дневная рабочая неделя.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911374
Менеджер ВЭД по экспорту сельскохозяйственной продукции, г. Киев
ФПК РЕСУРСГРУПП приглашает на работу менеджера ВЭД по экспорту сельскохозяйственной продукции.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69910743
Менеджер ВЭД по импорту продовольственных товаров, г. Киев
ФПК РЕСУРСГРУПП приглашает на работу менеджера ВЭД по импорту продовольственных товаров.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69910744
Мастер маникюра и педикюра, г. Киев
Салон ищет мастера маникюра и педикюра.
Заработная плата: 15 000 – 30 000 грн (от 800-2000 грн в смену).
График работы: полная занятость.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua
Администратор в салон красоты, г. Запорожье
В салоне красоты нужен администратор.
Зарплата: 10 000 грн.
График работы: 2/2 (15 рабочих смен в месяц).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua
Оператор-администратор телеграмм чата, г. Днепр
АН "Днепр Недвижимость_2005" приглашает в команду оператора-администратора телеграммы чата.
Заработная плата: 5 000 – 15 000 грн + % от прибыли (договорная).
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua
Приемщик-грузчик, Пасеки-Зубрицкие, Львовская область
Новая почта в с. Пасеки-Зубрицкие приглашает на работу приемника-грузчика.
Заработная плата: 11 000 – 13 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua
Оператор доставки суши, г. Львов
Требуется оператор на доставку суши (обслуживание клиентов по телефону и на точке продаж).
Заработная плата: 18 000 – 20 000 грн (от 700грн/смена)
График работы: 5/2 или 4/3 10:00-22:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua
Консультант информационной линии визового центра, г. Хмельницкий
ARCE совместно с визовым центром приглашает на работу Консультант информационной линии.
Заработная плата: 13 000 – 14 000 грн.
График работы: 5/7 (6:30—14:00, суббота и воскресенье – вых.).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua
Комплектовщик товаров, г. Одесса
"Сільпо" приглашает на работу комплектующих товаров. Работа для студентов.
Заработная плата: 5 600 – 7 100 грн.
График работы: можно работать от 4-5 часов в день или 1-2 дня в неделю.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua
Сантехник, г. Запорожье
В сервисную организацию Line-service требуется специалист по сантехнике, электричеству и специалист широкого спектра (мастер в час) для решения мелких бытовых проблем.
Заработная плата: 400 – 2 000 грн/час.
График работы: частичная занятость.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua
Мастер маникюра, г. Киев
Салон красоты требуется мастер маникюра с опытом работы.
Заработная плата: 10 000 – 15 000 грн.
График работы: 2/2, 3/3.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua
Промоутер, Дрогобыч, Львовская область
Компания "Вкусная питьевая вода" I'm предлагает работу. Для проведения маркетинговых активностей компания ищет кандидата на должность промоутера.
Заработная плата: 50 – 100 грн/час.
График работы: сезонная работа.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua
Риелтор, г. Киев
Агентство недвижимости предлагает работу риэлтором. Компания занимается арендой офисных помещений и квартир в Дарницком районе.
Заработная плата: 20 000 – 60 000 грн.
График работы: полный рабочий день.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua
Риелтор, г. Одесса
Компания недвижимости "Премьер" предлагает престижную работу риелтора.
Заработная плата: 20 000 – 70 000 грн.
График работы: полный рабочий день.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua
Консультант по информированию клиентов, г. Луцк
Датагруп & Volia приглашает на работу консультанта по информированию клиентов.
Зарплата: 7 000 – 10 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4332944/
Контент-менеджер сайта, г. Киев
Адат – компания, которая занимается системами безопасности, умным домом, энергоэффективностью и инженерными системами, ищет в свою команду контент-менеджера, администратора сайта.
Зарплата: 17 000 грн.
График работы: пн-пт с 09:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4973403/
Помощник маркетолога, г. Киев
Сан Трейд приглашает на работу ассистента маркетолога.
Зарплата: 20 000 грн.
График работы: Пн-Пт (гибридный график).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5006232/
Кассир, г. Одесса
Comfy приглашает на работу кассира.
Зарплата: 12 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/2432161/
Продавец продовольственных товаров, г. Черкассы
Сеть супермаркетов Фора приглашает на работу продавца продовольственных товаров.
Зарплата: 8 000 – 9 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5032542/
Заместитель начальника отделения почтовой связи, г. Одесса
АО "Укрпочта" — национальный оператор почтовой связи ищет для работы заместителя начальника отделения почтовой связи.
Зарплата: 10 500 грн.
График работы: рабочая неделя – 40 часов.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3762583/
Преподаватель вокала, хорового пения, г. Полтава
Школа Росток приглашает на работу преподавателя вокала, хорового пения.
Зарплата: 8 000 – 10 000 грн.
График работы: Пн-Пт, суббота по договоренности.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5046509/
Вокалист, г. Чернигов
Северские клейноды, академический ансамбль песни и пляски приглашает на работу вокалиста.
Зарплата: 6 000 – 8 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4967446/
Преподаватель фортепиано, г. Киев
Творческая команда семейной музыкальной студии "Играть легко" для взрослых и детей ищет преподавателя фортепиано.
Зарплата: 27 000 грн.
График работы: полная занятость от 3-4 рабочих дней (рабочие дни могут включать субботу и воскресенье).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3423606/
Фотограф, видеограф, г. Киев
Сев групп приглашает на работу фотографа, видеографа.
Зарплата: 17 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5033535/
Системный администратор, г. Днепр
Продуктовая украинская компания Work.ua приглашает на работу системного администратора.
Зарплата: 15 000 – 25 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4645438/
Грузчик, г. Черновцы
Сеть супермаркетов Сільпо приглашает на работу грузчика.
Зарплата: 10 190 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4905028/
Комплектовщик, г. Львов
Группа компаний "Созвездие" - украинский производитель товаров для животных приглашает на работу комплектующего.
Зарплата: 15 000 грн.
График работы: посменный, с 8:00 до 20:00, 2/2.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5044645/