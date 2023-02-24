Работа в Украине: открытые вакансии для соискателей

Платформы для поиска работы Work.ua, OLX Работа и GRC.UA составили список вакансий в Украине. Актуальные рабочие места для поисковиков – в подборке Delo.ua.

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Журналисты и выпускающие редакторы

Редакция Delo.ua ищет в свою команду журналистов и выпускающих редакторов.

Зарплата: не указано.

График работы: фултайм 5 дней в неделю.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3KdaWYY

Менеджер по продаже трубопроводной и запорной арматуры, г. Киев

УКСПАР приглашает на работу менеджера по продажам трубопроводной и запорной арматуры (B2B и B2C).

Зарплата: 30 000 грн + % от продаж.

График работы: полный рабочий день.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69910716

Бухгалтер/Помощник бухгалтера, г. Киев

УКСПАР приглашает на работу бухгалтера.

Зарплата: 15 000 грн.

График работы: полный рабочий день.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69910711

Юрист, г. Киев

Адвокатская фирма PRAGNUM объявляет об открытии вакансии юристом.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911294

Facebook/TikTok Media Buyer, удаленная работа

Украинская арбитражная команда приглашает на работу контент специалиста.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911251

Торговый представитель, г. Киев

Компания по производству ЛГВ объявляет набор на должность торгового представителя для работы в городе и по области.

Заработная плата: ЗП (ставка + бонусная часть + приоритетные задания).

График работы: 5-ти дневная рабочая неделя.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911307

Media Buyer (PPC/UAC/FB)

UPSTARS — продуктовая IT-компания, запускающая звездные проекты в сфере iGaming, ищет Media Buyer(UAC/PPC/FB).

Зарплата: не указано.

График работы: гибридная работа – из дома или из офиса.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911298

Менеджер по закупкам (Procurement Manager), г. Киев

"Productech" – американская компания, производящая и продающая электронику своих брендов на Amazon, eBay, Walmart и собственных сайтах. Работает с 2015 года, штаб-квартира в Майами, США. Компания приглашает в свою команду менеджера по закупкам (Procurement Manager).

Заработная плата: ставка с привязкой к курсу $+ бонусы за выполнение KPIs.

График работы: удаленный формат; с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69910676

Middle/Senior PPC Specialist (Amazon), удаленный формат работы

"Productech" – американская компания, производящая и продающая электронику своих брендов на Amazon, eBay, Walmart и собственных сайтах. Работает с 2015 года, штаб-квартира в Майами, США. Компания приглашает в свою команду middle/senior PPC specialist (Amazon).

Заработная плата: ставка с привязкой к курсу $+бонус от прибыли.

График работы: гибкий.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911196

Бухгалтер

Международная компания Bolt приглашает на работу бухгалтера.

Заработная плата: испытательный срок (1-2 месяца) – 18 000 грн, затем 20 000 грн с возможностью роста.

График работы: Пн-Пт с 09:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911210

Менеджер-оператор контакт-центра, г. Киев

Международная компания Bolt приглашает на работу менеджера-оператора контакт-центра.

Зарплата: не указано.

График работы: с 9:00 до 19:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911250

Аналитик 1С, г. Киев

Компания SI BIS – компания в области системной интеграции с 20-летней историей, приглашает вас стать частью команды в должности аналитика 1С.

Зарплата: от 10 000 до 12 500 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/47

Infrastructure System Administrator/Системный администратор инфраструктуры

Sim-Networks Ukraine (дочерняя компания немецкой Netversor GmbH) приглашает в свою команду — системного администратора инфраструктуры.

Зарплата: не указано.

График работы: Пн-Пт, 09:00-18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911303

Presale manager (Project Manager), г. Киев

Компания Sim-Networks Ukraine (дочерняя компания германской Netversor GmbH) приглашает к себе в команду Presale manager (Project Manager).

Зарплата: не указано.

График работы: Пн-Пт, 9:00-18:00, удаленно.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911253

Финансовый аналитик/аналитика отдела Финансовых Решений СЗР, г. Киев

Компания Syngenta - компания, работающая на международном рынке агрохимии, открывает конкурс на вакансию финансовый аналитик/аналитика и отдела финансовых решений СЗР.

Зарплата: не указано.

График работы: с 08:00, с 09:00 или с 10:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911354

Менеджер/Менеджер по исследованию рынка (Market Intelligence Manager), г. Киев

Компания Syngenta – компания, работающая на международном рынке агрохимии открывает конкурс на вакансию менеджер/менеджер по исследованию рынка (Market Intelligence Manager).

Зарплата: не указано.

График работы: с 08:00, с 09:00 или с 10:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911353

Начальник отдела финансового мониторинга/Ответственный работник

Команда ЧАО "БАНК ФАМИЛЬНЫЙ" приглашает на работу начальника отдела финансового мониторинга.

Зарплата: не указано.

График работы: понедельник – пятница с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00, суббота – воскресенье – выходные дни.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911368

Заместитель главного бухгалтера, г. Киев

Команда ЧАО "БАНК ФАМИЛЬНЫЙ" приглашает на работу заместителя главного бухгалтера.

Зарплата: не указано.

График работы: понедельник – пятница с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00, суббота – воскресенье – выходные дни.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911371

Специалист по работе с клиентами управления развития платежного бизнеса, г. Киев

ЧАО "БАНК ФАМИЛЬНЫЙ" приглашает в команду специалиста по работе с клиентами управления развития платежного бизнеса.

Зарплата: не указано.

График работы: понедельник – пятница с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00, суббота – воскресенье – выходные дни.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911373

Начальник отдела внутреннего аудита, г. Киев

ЧАО "БАНК ФАМИЛЬНЫЙ" приглашает в команду начальника отдела внутреннего аудита.

Зарплата: не указано.

График работы: понедельник – пятница с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00, суббота – воскресенье – выходные дни.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911370

Специалист по работе с банковскими учреждениями и финансовыми компаниями, г. Киев

Команда ЧАО "БАНК ФАМИЛЬНЫЙ" приглашает на работу специалиста по работе с банковскими учреждениями и финансовыми компаниями управления развития платежного бизнеса.

Зарплата: не указано.

График работы: понедельник – пятница с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00, суббота – воскресенье – выходные дни.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911370

Руководитель службы технической поддержки, г. Киев

Команда ЧАО "БАНК ФАМИЛЬНЫЙ" приглашает на работу руководителя службы технической поддержки.

Зарплата: не указано.

График работы: 5-дневная рабочая неделя.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911374

Менеджер ВЭД по экспорту сельскохозяйственной продукции, г. Киев

ФПК РЕСУРСГРУПП приглашает на работу менеджера ВЭД по экспорту сельскохозяйственной продукции.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69910743

Менеджер ВЭД по импорту продовольственных товаров, г. Киев

ФПК РЕСУРСГРУПП приглашает на работу менеджера ВЭД по импорту продовольственных товаров.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69910744

Мастер маникюра и педикюра, г. Киев

Салон ищет мастера маникюра и педикюра.

Заработная плата: 15 000 – 30 000 грн (от 800-2000 грн в смену).

График работы: полная занятость.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua

Администратор в салон красоты, г. Запорожье

В салоне красоты нужен администратор.

Зарплата: 10 000 грн.

График работы: 2/2 (15 рабочих смен в месяц).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua

Оператор-администратор телеграмм чата, г. Днепр

АН "Днепр Недвижимость_2005" приглашает в команду оператора-администратора телеграммы чата.

Заработная плата: 5 000 – 15 000 грн + % от прибыли (договорная).

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua

Приемщик-грузчик, Пасеки-Зубрицкие, Львовская область

Новая почта в с. Пасеки-Зубрицкие приглашает на работу приемника-грузчика.

Заработная плата: 11 000 – 13 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua

Оператор доставки суши, г. Львов

Требуется оператор на доставку суши (обслуживание клиентов по телефону и на точке продаж).

Заработная плата: 18 000 – 20 000 грн (от 700грн/смена)

График работы: 5/2 или 4/3 10:00-22:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua

Консультант информационной линии визового центра, г. Хмельницкий

ARCE совместно с визовым центром приглашает на работу Консультант информационной линии.

Заработная плата: 13 000 – 14 000 грн.

График работы: 5/7 (6:30—14:00, суббота и воскресенье – вых.).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua

Комплектовщик товаров, г. Одесса

"Сільпо" приглашает на работу комплектующих товаров. Работа для студентов.

Заработная плата: 5 600 – 7 100 грн.

График работы: можно работать от 4-5 часов в день или 1-2 дня в неделю.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua

Сантехник, г. Запорожье

В сервисную организацию Line-service требуется специалист по сантехнике, электричеству и специалист широкого спектра (мастер в час) для решения мелких бытовых проблем.

Заработная плата: 400 – 2 000 грн/час.

График работы: частичная занятость.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua

Мастер маникюра, г. Киев

Салон красоты требуется мастер маникюра с опытом работы.

Заработная плата: 10 000 – 15 000 грн.

График работы: 2/2, 3/3.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua

Промоутер, Дрогобыч, Львовская область

Компания "Вкусная питьевая вода" I'm предлагает работу. Для проведения маркетинговых активностей компания ищет кандидата на должность промоутера.

Заработная плата: 50 – 100 грн/час.

График работы: сезонная работа.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua

Риелтор, г. Киев

Агентство недвижимости предлагает работу риэлтором. Компания занимается арендой офисных помещений и квартир в Дарницком районе.

Заработная плата: 20 000 – 60 000 грн.

График работы: полный рабочий день.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua

Риелтор, г. Одесса

Компания недвижимости "Премьер" предлагает престижную работу риелтора.

Заработная плата: 20 000 – 70 000 грн.

График работы: полный рабочий день.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua

Консультант по информированию клиентов, г. Луцк

Датагруп & Volia приглашает на работу консультанта по информированию клиентов.

Зарплата: 7 000 – 10 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4332944/

Контент-менеджер сайта, г. Киев

Адат – компания, которая занимается системами безопасности, умным домом, энергоэффективностью и инженерными системами, ищет в свою команду контент-менеджера, администратора сайта.

Зарплата: 17 000 грн.

График работы: пн-пт с 09:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4973403/

Помощник маркетолога, г. Киев

Сан Трейд приглашает на работу ассистента маркетолога.

Зарплата: 20 000 грн.

График работы: Пн-Пт (гибридный график).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5006232/

Кассир, г. Одесса

Comfy приглашает на работу кассира.

Зарплата: 12 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/2432161/

Продавец продовольственных товаров, г. Черкассы

Сеть супермаркетов Фора приглашает на работу продавца продовольственных товаров.

Зарплата: 8 000 – 9 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5032542/

Заместитель начальника отделения почтовой связи, г. Одесса

АО "Укрпочта" — национальный оператор почтовой связи ищет для работы заместителя начальника отделения почтовой связи.

Зарплата: 10 500 грн.

График работы: рабочая неделя – 40 часов.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3762583/

Преподаватель вокала, хорового пения, г. Полтава

Школа Росток приглашает на работу преподавателя вокала, хорового пения.

Зарплата: 8 000 – 10 000 грн.

График работы: Пн-Пт, суббота по договоренности.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5046509/

Вокалист, г. Чернигов

Северские клейноды, академический ансамбль песни и пляски приглашает на работу вокалиста.

Зарплата: 6 000 – 8 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4967446/

Преподаватель фортепиано, г. Киев

Творческая команда семейной музыкальной студии "Играть легко" для взрослых и детей ищет преподавателя фортепиано.

Зарплата: 27 000 грн.

График работы: полная занятость от 3-4 рабочих дней (рабочие дни могут включать субботу и воскресенье).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3423606/

Фотограф, видеограф, г. Киев

Сев групп приглашает на работу фотографа, видеографа.

Зарплата: 17 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5033535/

Системный администратор, г. Днепр

Продуктовая украинская компания Work.ua приглашает на работу системного администратора.

Зарплата: 15 000 – 25 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4645438/

Грузчик, г. Черновцы

Сеть супермаркетов Сільпо приглашает на работу грузчика.

Зарплата: 10 190 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4905028/

Комплектовщик, г. Львов

Группа компаний "Созвездие" - украинский производитель товаров для животных приглашает на работу комплектующего.

Зарплата: 15 000 грн.

График работы: посменный, с 8:00 до 20:00, 2/2.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5044645/