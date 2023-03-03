Робота в Україні: ТОП-50 вакансій для журналістів, бухгалтерів та менеджерів

Delo.ua спільно з Work.ua, GRC.UA та OLX Робота склали список актуальних вакансій в Україні. Які спеціалісти потрібні в різних містах країни, читайте в добірці.

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Журналісти та випускові редактори

Редакція Delo.ua шукає у свою команду журналістів та випускових редакторів.

Заробітна плата: за результатами співбесіди.

Графік роботи: фултайм 5 днів на тиждень.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3KdaWYY

Менеджер з продажу, м. Одеса

Компанія Ncase, основний напрямок діяльності: оптова реалізація аксесуарів для смартфонів та планшетів, запрошує на роботу менеджера з продажу мобільных аксесуарів (B2B).

Заробітна плата: від 25 000 грн + KPI.

Графік роботи: Пн-Пт з 09:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910444

Старший бухгалтер, м. Київ

SCHNEIDER GROUP шукає старшого бухгалтера (на проєкт).

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910682

Менеджер з продажу, м. Київ

У команду однієї з компаній холдингу – TOTIS Hair, потрібен менеджер з продажу.

Заробітна плата: від 25 000 до 50 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911254

Викладач англійської мови, м. Київ

Міжнародна онлайн-школа англійської мови Englishdom запрошує на роботу викладача англійської мови.

Заробітна плата: від 15 000 до 30 000 грн.

Графік роботи: віддалена робота.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911929

Аналітик

Контінентал Фармерз Груп, сільськогосподарська компанія з міжнародними інвестиціями, запрошує в команду аналітика (менеджера проектів) HR напрямку.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912374

Директор з трейдингу, офіс м. Тернопіль/офіс м. Львів

Контінентал Фармерз Груп, сільськогосподарська компанія з міжнародними інвестиціями, запрошує в команду директора з трейдингу.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912375

Трейдер-стажер, м. Київ

ПРОМОІНВЕСТ АТЛАНТ оголошує про вакансію трейдер / фахівець з управління капіталом.

Заробітна плата: від 40 000 до 55 000 грн + % за результатами інвестиційної діяльності.

Графік роботи: 5-денний тиждень; є можливість віддаленої роботи та оптимізації графіка.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911962

Менеджер, асистент керівника відділу ЗЕД, м. Київ

ТОВ "СИМЕДІКА УА" запрошує на роботу менеджера / асістента керівника відділу ЗЕД.

Заробітна плата: від 25 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912395

Менеджер із закупівлі електроенергії, м. Київ

ФПК РЕСУРСГРУПП запрошує на роботу менеджера із закупівлі електроенергії.

Заробітна плата: від 15 000 до 20 000 грн.

Графік роботи: з 9:00 до 18:00 понеділок – четвер, п'ятниця з 9:00 до 17:00, обідня перерва с 12:00 до 12:45.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910748

Communication Specialist, м. Київ

Nestle Ukraine запрошує на роботу communication specialist.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910692

Торговий представник, м. Вінниця

OLYMP Alcohol Company запрошує на роботу торгового представника.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910484

Керівник контакт-центру

Tamga – це міжнародна fintech компанія, що представляє технологічні та маркетингові рішення для фінансового сектора. Компанія відкриває конкурс на посаду керівника контакт-центру.

Заробітна плата: від 30 000 до 60 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1684

Керівник відділу коллекшн

Tamga - це міжнародна fintech компанія, яка представляє технологічні та маркетингові рішення для фінансового сектора. Компанія запрошує на роботу керівника відділу коллекшн.

Заробітна плата: від 40 000 до 90 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1720

Фахівець зі стягнення боргів (Debt Collection), м. Київ

Бренд Dinero належить до європейського фінансового холдингу. Компанія запрошує на роботу фахівця зі стягнення боргів (Debt Collection).

Заробітна плата: від 15000 до 45000 грн (+бонус).

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910237

Відповідальний за фінансовий моніторинг, м. Дніпро

Tamga - це міжнародна fintech компанія, яка представляє технологічні та маркетингові рішення для фінансового сектора. Компанія запрошує до своєї команди Відповідального за фінансовий моніторинг.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910071

Менеджер з продажу трубопровідної та запірної арматури (B2B та B2C), м. Київ

УКСПАР запрошує на роботу менеджера з продажу трубопровідної та запірної арматури (B2B та B2C).

Заробітна плата: 30 000 грн (у т.ч. % від продажів).

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910716

Бухгалтер / Помічник бухгалтера

УКСПАР запрошує на роботу бухгалтера / помічника бухгалтера, м. Київ

Заробітна плата: 15 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910711

Журналіст-розслідувач, ведучий YouTube-каналу, м. Київ

Запрошуються до співпраці у новий медіапроєкт журналістів-розслідувачів, дослідників.

Заробітна плата: 20 000 - 40 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/74

SMM / Digital фахівець, м. Київ

Cultpromotion запрошує на роботу SMM / Digital фахівця.

Заробітна плата: 25 000 - 45 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/959

Оператор 1С, м. Київ

Chantal group — один із гравців ринку спідньої білизни з 1996 р., запрошує на роботу оператора 1С.

Заробітна плата: від 8 000 до 12 000 грн.

Графік роботи: 5 денний робочий тиждень з 10:00 до 19:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/975

Продавець-консультант, м. Київ

Chantal group — один із гравців ринку спідньої білизни з 1996 р., запрошує на роботу продавця-консультанта (ТРЦ "Cosmo Multimall").

Заробітна плата: від 8 000 до 15 000 грн.

Графік роботи: з 10:00 до 22:00 (у військовий час уточнювати).

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/978

Менеджер з підтримки клієнтів (вхідна та вихідна лінія) / Support Manager (Calls)

VEN Commerce Ltd, представительство в Украине запрошує на роботу менеджера з підтримки клієнтів.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: позмінний графік роботи: 2/2: 2 дні робочі, 2 вихідні; 16:00-01:00 (за Київським часом) 9:00-18:00 (по Нью-Йорку)

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69909959

Асистент вчителя початкових класів Main School, м. Київ

Ліцензована школа Main School - перша в Україні школа комплексного гармонійного розвитку особистості дитини з використанням сучасних інформаційних технологій, запрошує на роботу асістента вчителя початкових класів.

Заробітна плата: 12 000 – 15 000 грн.

Графік роботи: повний робочий день.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4029901/

Помічник бухгалтера, м. Харків

МедТехника запрошує на роботу помічника бухгалтера.

Заробітна плата: 10 000 грн.

Графік роботи: з 8:00 до 16:30.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4425830/

Завідувач складу, м. Івано-Франківськ

Теплокрам запрошує на роботу завідувача складу.

Заробітна плата: 12 000 – 25 000 грн.

Графік роботи: з 8:00 до 18:00, субота 9:00−14:00 почергово.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4428895/

Вихователь, м. Львів

Кіндервіль запрошує на роботу вихователя.

Заробітна плата: 12 500 – 15 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5047346/

Адміністратор на ресепшн, м. Київ

Арт Бьюті шукаєм відповідальну та комунікабельну особу на посаду адміністратора на ресепшен.

Заробітна плата: 15 000 грн.

Графік роботи: 3/3 з 10:00 до 20:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5061985/

Лаборант-біолог, м. Львів

Медична лабораторія Біокурс

Заробітна плата: 15 000 – 18 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5062513/

Шліфувальник, м. Харків

Аслунд Груп запрошує для роботи на шліфувальних верстатах працівника з навичками роботи на такому устаткуванні.

Заробітна плата: 10 000 грн.

Графік роботи: з 7:30 до 16:10.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5040335/

Кошторисник, м. Харків

Аптека оптових цін запрошує на роботу кошторисника.

Заробітна плата: 15 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5053037/

Адміністратор спортивного клубу, м. Київ

Спортивний клуб RYM запрошує на роботу адміністратора.

Заробітна плата: 10 000 – 12 000 грн.

Графік роботи: позмінний (2/2 або 3/3, в місяць 15 змін. Будні дні з 8:00 до 20:00, вихідні з 9:00 до16:00).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5062572/

Медсестра, м. Дніпро

Медична лабораторія Сінево запрошує на роботу медсестру.

Заробітна плата: 15 000 грн.

Графік роботи: 5-денний робочий тиждень з двома вихідними згідно графіків позмінності: з понеділка по п’ятницю з 7:00 до 13:00 та з 7:00 до 16:00, в суботу з 7:30 до 14:00, у неділю з 8:00 до 14:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4586620/

Кухар фаст-фуду, м. Вінниця

Агроіндустріальний холдинг МХП запрошує на роботу кухаря фаст-фуду.

Заробітна плата: 10 000 – 12 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5032752/

Продавець, м. Одеса

Мережа супермаркетів Сільпо запрошує на роботу продавця.

Заробітна плата: 10 700 – 12 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5042957/

Менеджер з продажу в магазин дверей, м. Харків

Маркет-Двери запрошує на роботу менеджера з продажу.

Заробітна плата: 15 000 – 45 000 грн.

Графік роботи: 5/2 пн-пт з 10:00 до 19:00, сб-нд з 10.00 до 16:00 (вихідні плаваючі).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4987204/

Електрослюсар (підземний)

DTEK Павлоград шукає у Запоріжжі електрослюсаря.

Заробітна плата: 24 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4227339/

Оператор АЗК, продавець-касир, м. Івано-Франківськ

OKKO запрошує на роботу оператора АЗК, продавця-касира.

Заробітна плата: 12 800 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4948867/

Контент-менеджер, м. Дніпро

Touch оголошує конкурс на посаду контент-менеджера.

Заробітна плата: 16 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт, 09:00—18:00/10:00−19:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3463308/

Промоутер-консультант, м. Одеса

Vodafone оголошує набір на вакансію промоутер-консультант.

Заробітна плата: 10 000 - 15 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Промоутер, м. Рівне

Потрібні промоутери для роздачі рекламних листівок на постійній основі.

Заробітна плата: 11 000 - 12 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Оператор-приймальник, Вишневе, Київська область

Нова пошта шукає оператора поштового відділення.

Заробітна плата: 7 000 - 9 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Оператор call-центру, м. Львів

Компанія "Black-Orck" з досвідом роботи у сфері фінансового консалтингу, у зв’язку з розширенням офісу відкриває вакансію на посаду оператора кол-центру.

Заробітна плата: 32 000 - 50 000 грн.

Графік роботи: 5/2 з 8:00 - 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Лікар-педіатр, Світловодськ, Кіровоградська область

Відкрита вакансія на посаду лікар-педіатр у КНП "Світловодська ЦРЛ".

Заробітна плата: 19 000 - 20 000 грн (договірна).

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Ведучий дитячих свят, м. Запоріжжя

Святкова студія запрошує талановитого ведучого для проведення дитячих заходів.

Заробітна плата: 200 - 300 грн /за годину.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Касир-оператор, м. Кам'янець-Подільський

На постійну роботу потрібен касир-оператор.

Заробітна плата: 10 000 - 15 000 грн.

Графік роботи: з 9:00 до 21:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Психолог на підприємство, Ладижин, Вінницька область

МХП — міжнародна компанія у сфері продовольчих та агро технологій запрошує на роботу психолога.

Заробітна плата: 18 000 - 20 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Гуморист для стендапу, м. Запоріжжя

Потрібні люди, які займалися або займаються стендапом або будь-якою гумористичною діяльністю.

Заробітна плата: 5 000 - 20 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Промоутер в аптеку, м. Вінниця

Потрібен промоутер в аптеку. Часткова зайнятість.

Заробітна плата: 90 - 100 грн /за годину.

Графік роботи: робота на березень місяць, 3 години в день з 13:00 до 16:00 Пн-Пт.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Доглядальниця в пансіонат, м. Кропивницький

Потрібна доглядальниця на постійну работу.

Заробітна плата: 8 000 - 12 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua