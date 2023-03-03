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Робота в Україні: ТОП-50 вакансій для журналістів, бухгалтерів та менеджерів
Delo.ua спільно з Work.ua, GRC.UA та OLX Робота склали список актуальних вакансій в Україні. Які спеціалісти потрібні в різних містах країни, читайте в добірці.
Журналісти та випускові редактори
Редакція Delo.ua шукає у свою команду журналістів та випускових редакторів.
Заробітна плата: за результатами співбесіди.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Графік роботи: фултайм 5 днів на тиждень.
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3KdaWYY
Менеджер з продажу, м. Одеса
Компанія Ncase, основний напрямок діяльності: оптова реалізація аксесуарів для смартфонів та планшетів, запрошує на роботу менеджера з продажу мобільных аксесуарів (B2B).
Заробітна плата: від 25 000 грн + KPI.
Графік роботи: Пн-Пт з 09:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910444
Старший бухгалтер, м. Київ
SCHNEIDER GROUP шукає старшого бухгалтера (на проєкт).
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910682
Менеджер з продажу, м. Київ
У команду однієї з компаній холдингу – TOTIS Hair, потрібен менеджер з продажу.
Заробітна плата: від 25 000 до 50 000 грн.
Графік роботи: Пн-Пт з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911254
Викладач англійської мови, м. Київ
Міжнародна онлайн-школа англійської мови Englishdom запрошує на роботу викладача англійської мови.
Заробітна плата: від 15 000 до 30 000 грн.
Графік роботи: віддалена робота.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911929
Аналітик
Контінентал Фармерз Груп, сільськогосподарська компанія з міжнародними інвестиціями, запрошує в команду аналітика (менеджера проектів) HR напрямку.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912374
Директор з трейдингу, офіс м. Тернопіль/офіс м. Львів
Контінентал Фармерз Груп, сільськогосподарська компанія з міжнародними інвестиціями, запрошує в команду директора з трейдингу.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912375
Трейдер-стажер, м. Київ
ПРОМОІНВЕСТ АТЛАНТ оголошує про вакансію трейдер / фахівець з управління капіталом.
Заробітна плата: від 40 000 до 55 000 грн + % за результатами інвестиційної діяльності.
Графік роботи: 5-денний тиждень; є можливість віддаленої роботи та оптимізації графіка.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911962
Менеджер, асистент керівника відділу ЗЕД, м. Київ
ТОВ "СИМЕДІКА УА" запрошує на роботу менеджера / асістента керівника відділу ЗЕД.
Заробітна плата: від 25 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912395
Менеджер із закупівлі електроенергії, м. Київ
ФПК РЕСУРСГРУПП запрошує на роботу менеджера із закупівлі електроенергії.
Заробітна плата: від 15 000 до 20 000 грн.
Графік роботи: з 9:00 до 18:00 понеділок – четвер, п'ятниця з 9:00 до 17:00, обідня перерва с 12:00 до 12:45.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910748
Communication Specialist, м. Київ
Nestle Ukraine запрошує на роботу communication specialist.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910692
Торговий представник, м. Вінниця
OLYMP Alcohol Company запрошує на роботу торгового представника.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910484
Керівник контакт-центру
Tamga – це міжнародна fintech компанія, що представляє технологічні та маркетингові рішення для фінансового сектора. Компанія відкриває конкурс на посаду керівника контакт-центру.
Заробітна плата: від 30 000 до 60 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1684
Керівник відділу коллекшн
Tamga - це міжнародна fintech компанія, яка представляє технологічні та маркетингові рішення для фінансового сектора. Компанія запрошує на роботу керівника відділу коллекшн.
Заробітна плата: від 40 000 до 90 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1720
Фахівець зі стягнення боргів (Debt Collection), м. Київ
Бренд Dinero належить до європейського фінансового холдингу. Компанія запрошує на роботу фахівця зі стягнення боргів (Debt Collection).
Заробітна плата: від 15000 до 45000 грн (+бонус).
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910237
Відповідальний за фінансовий моніторинг, м. Дніпро
Tamga - це міжнародна fintech компанія, яка представляє технологічні та маркетингові рішення для фінансового сектора. Компанія запрошує до своєї команди Відповідального за фінансовий моніторинг.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910071
Менеджер з продажу трубопровідної та запірної арматури (B2B та B2C), м. Київ
УКСПАР запрошує на роботу менеджера з продажу трубопровідної та запірної арматури (B2B та B2C).
Заробітна плата: 30 000 грн (у т.ч. % від продажів).
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910716
Бухгалтер / Помічник бухгалтера
УКСПАР запрошує на роботу бухгалтера / помічника бухгалтера, м. Київ
Заробітна плата: 15 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910711
Журналіст-розслідувач, ведучий YouTube-каналу, м. Київ
Запрошуються до співпраці у новий медіапроєкт журналістів-розслідувачів, дослідників.
Заробітна плата: 20 000 - 40 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/74
SMM / Digital фахівець, м. Київ
Cultpromotion запрошує на роботу SMM / Digital фахівця.
Заробітна плата: 25 000 - 45 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/959
Оператор 1С, м. Київ
Chantal group — один із гравців ринку спідньої білизни з 1996 р., запрошує на роботу оператора 1С.
Заробітна плата: від 8 000 до 12 000 грн.
Графік роботи: 5 денний робочий тиждень з 10:00 до 19:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/975
Продавець-консультант, м. Київ
Chantal group — один із гравців ринку спідньої білизни з 1996 р., запрошує на роботу продавця-консультанта (ТРЦ "Cosmo Multimall").
Заробітна плата: від 8 000 до 15 000 грн.
Графік роботи: з 10:00 до 22:00 (у військовий час уточнювати).
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/978
Менеджер з підтримки клієнтів (вхідна та вихідна лінія) / Support Manager (Calls)
VEN Commerce Ltd, представительство в Украине запрошує на роботу менеджера з підтримки клієнтів.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: позмінний графік роботи: 2/2: 2 дні робочі, 2 вихідні; 16:00-01:00 (за Київським часом) 9:00-18:00 (по Нью-Йорку)
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69909959
Асистент вчителя початкових класів Main School, м. Київ
Ліцензована школа Main School - перша в Україні школа комплексного гармонійного розвитку особистості дитини з використанням сучасних інформаційних технологій, запрошує на роботу асістента вчителя початкових класів.
Заробітна плата: 12 000 – 15 000 грн.
Графік роботи: повний робочий день.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4029901/
Помічник бухгалтера, м. Харків
МедТехника запрошує на роботу помічника бухгалтера.
Заробітна плата: 10 000 грн.
Графік роботи: з 8:00 до 16:30.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4425830/
Завідувач складу, м. Івано-Франківськ
Теплокрам запрошує на роботу завідувача складу.
Заробітна плата: 12 000 – 25 000 грн.
Графік роботи: з 8:00 до 18:00, субота 9:00−14:00 почергово.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4428895/
Вихователь, м. Львів
Кіндервіль запрошує на роботу вихователя.
Заробітна плата: 12 500 – 15 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5047346/
Адміністратор на ресепшн, м. Київ
Арт Бьюті шукаєм відповідальну та комунікабельну особу на посаду адміністратора на ресепшен.
Заробітна плата: 15 000 грн.
Графік роботи: 3/3 з 10:00 до 20:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5061985/
Лаборант-біолог, м. Львів
Медична лабораторія Біокурс
Заробітна плата: 15 000 – 18 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5062513/
Шліфувальник, м. Харків
Аслунд Груп запрошує для роботи на шліфувальних верстатах працівника з навичками роботи на такому устаткуванні.
Заробітна плата: 10 000 грн.
Графік роботи: з 7:30 до 16:10.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5040335/
Кошторисник, м. Харків
Аптека оптових цін запрошує на роботу кошторисника.
Заробітна плата: 15 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5053037/
Адміністратор спортивного клубу, м. Київ
Спортивний клуб RYM запрошує на роботу адміністратора.
Заробітна плата: 10 000 – 12 000 грн.
Графік роботи: позмінний (2/2 або 3/3, в місяць 15 змін. Будні дні з 8:00 до 20:00, вихідні з 9:00 до16:00).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5062572/
Медсестра, м. Дніпро
Медична лабораторія Сінево запрошує на роботу медсестру.
Заробітна плата: 15 000 грн.
Графік роботи: 5-денний робочий тиждень з двома вихідними згідно графіків позмінності: з понеділка по п’ятницю з 7:00 до 13:00 та з 7:00 до 16:00, в суботу з 7:30 до 14:00, у неділю з 8:00 до 14:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4586620/
Кухар фаст-фуду, м. Вінниця
Агроіндустріальний холдинг МХП запрошує на роботу кухаря фаст-фуду.
Заробітна плата: 10 000 – 12 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5032752/
Продавець, м. Одеса
Мережа супермаркетів Сільпо запрошує на роботу продавця.
Заробітна плата: 10 700 – 12 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5042957/
Менеджер з продажу в магазин дверей, м. Харків
Маркет-Двери запрошує на роботу менеджера з продажу.
Заробітна плата: 15 000 – 45 000 грн.
Графік роботи: 5/2 пн-пт з 10:00 до 19:00, сб-нд з 10.00 до 16:00 (вихідні плаваючі).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4987204/
Електрослюсар (підземний)
DTEK Павлоград шукає у Запоріжжі електрослюсаря.
Заробітна плата: 24 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4227339/
Оператор АЗК, продавець-касир, м. Івано-Франківськ
OKKO запрошує на роботу оператора АЗК, продавця-касира.
Заробітна плата: 12 800 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4948867/
Контент-менеджер, м. Дніпро
Touch оголошує конкурс на посаду контент-менеджера.
Заробітна плата: 16 000 грн.
Графік роботи: Пн-Пт, 09:00—18:00/10:00−19:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3463308/
Промоутер-консультант, м. Одеса
Vodafone оголошує набір на вакансію промоутер-консультант.
Заробітна плата: 10 000 - 15 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Промоутер, м. Рівне
Потрібні промоутери для роздачі рекламних листівок на постійній основі.
Заробітна плата: 11 000 - 12 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Оператор-приймальник, Вишневе, Київська область
Нова пошта шукає оператора поштового відділення.
Заробітна плата: 7 000 - 9 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Оператор call-центру, м. Львів
Компанія "Black-Orck" з досвідом роботи у сфері фінансового консалтингу, у зв’язку з розширенням офісу відкриває вакансію на посаду оператора кол-центру.
Заробітна плата: 32 000 - 50 000 грн.
Графік роботи: 5/2 з 8:00 - 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Лікар-педіатр, Світловодськ, Кіровоградська область
Відкрита вакансія на посаду лікар-педіатр у КНП "Світловодська ЦРЛ".
Заробітна плата: 19 000 - 20 000 грн (договірна).
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Ведучий дитячих свят, м. Запоріжжя
Святкова студія запрошує талановитого ведучого для проведення дитячих заходів.
Заробітна плата: 200 - 300 грн /за годину.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Касир-оператор, м. Кам'янець-Подільський
На постійну роботу потрібен касир-оператор.
Заробітна плата: 10 000 - 15 000 грн.
Графік роботи: з 9:00 до 21:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Психолог на підприємство, Ладижин, Вінницька область
МХП — міжнародна компанія у сфері продовольчих та агро технологій запрошує на роботу психолога.
Заробітна плата: 18 000 - 20 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Гуморист для стендапу, м. Запоріжжя
Потрібні люди, які займалися або займаються стендапом або будь-якою гумористичною діяльністю.
Заробітна плата: 5 000 - 20 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Промоутер в аптеку, м. Вінниця
Потрібен промоутер в аптеку. Часткова зайнятість.
Заробітна плата: 90 - 100 грн /за годину.
Графік роботи: робота на березень місяць, 3 години в день з 13:00 до 16:00 Пн-Пт.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Доглядальниця в пансіонат, м. Кропивницький
Потрібна доглядальниця на постійну работу.
Заробітна плата: 8 000 - 12 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua