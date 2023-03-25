Уряд запровадив новий порядок навчання безробітних

Кабінет міністрів України затвердив порядок професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних. Послуги тепер надаватимуть з профілювання та професійної орієнтації.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

"Безробітні самі будуть вирішувати, де їм навчатися. У навчальний процес будемо залучати роботодавців. Це заощадить час на адаптацію працівника до нового робочого місця", — розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Навчання та забезпечення місцем проживання оплачуватиме держава за спеціальним сертифікатом.

Міністр економіки Юлія Свириденко уточнила, що новий порядок передбачає здійснення професійного навчання безробітних за принципом "гроші ходять за людиною".

Новий порядок також передбачає можливість вибору безробітним місця навчання у роботодавця безпосередньо на робочому місці за індивідуальною формою навчання або шляхом стажування. Водночас роботодавцям надали можливість здійснювати попередній відбір безробітних, які виявили бажання пройти професійне навчання на робочому місці або навчатися за дуальною формою, перед отриманням ними сертифікатів на навчання.

Нагадаємо, за рік безробіття в Україні скоротилося вдвічі. Переважно не працевлаштовані жінки –106,7 тисяч, чоловіків лише 43,3 тис. Найчастіше без заробітку опиняються українці у віці від 35 до 44 років (29%) і від 45 до 55 років (29%).

Протягом року уряд запускав програми, спрямовані на зменшення рівня безробіття. У липні 2022 Кабмін запустив реформу, згідно якої зареєстровані безробітні, які не працевлаштувалися протягом 30 днів, залучатимуться до суспільно корисних робіт. Крім того, наприкінці минулого року уряд анонсував програми компенсацій роботодавцям за працевлаштування категорій населення, яким складно знайти роботу.