Українки можуть скористатися держпрограмами для інтеграції в ринок праці та підприємництво

Уряд пропонує українським жінкам низку програм для інтеграції в ринок праці та підприємництво, а також шукає партнерів для їх реалізації.

Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з представницею ООН Жінки в Україні Сабін Гюнеш.

“Підвищення рівня зайнятості - один з пріоритетів для Уряду. Ми запустили низку програм, спрямованих на підтримку бізнесу та покращення ситуації на ринку праці", - зазначила Свириденко.

За її словами, серед них програма залучення жінок до підприємництва - надання мікрогрантів для розвитку малого й середнього бізнесу.

"Також маємо кілька програм сприяння працевлаштуванню і перенавчанню жінок, щоб підвищити їх конкурентність на ринку праці. Ми готуємось до підтримки тих жінок, які повернуться із-за кордону, куди виїхали через війну, та залучення їх до відновлення країни. Наразі шукаємо партнерів для реалізації цієї політики”, - підкреслила міністр.

Вона додала, що, зокрема, діють програми фінансового стимулювання роботодавців брати на роботу жінок. З минулого року роботодавець може отримати від держави компенсацію за працевлаштування внутрішніх переселенців. З цього року - компенсацію за працевлаштування одиноких жінок з дітьми.

“Жінки, що мають підприємницький хист, можуть взяти мікрогрант до 250 тис. грн на старт або розвиток бізнесу за програмою “Власна справа”. Минулого року заяви на отримання мікрогрантів подали понад 6 тисяч жінок, майже півтори тисячі з них отримали таку фінансову підтримку від держави. 49% успішних грантових заявок минулого року - від жінок. Найближчим часом ми плануємо розширити цю програму і дамо можливість дружинам ветеранів взяти грант на вдвічі більшу суму для розвитку сімейного бізнесу”, - розповіла заступник міністра економіки Тетяна Бережна.

Окрім того, жінки можуть скористатися програмами перекваліфікації, щоб отримати більш затребувану на ринку праці спеціальність. Зокрема, з квітня буде запущено нову грантову програму «Старт в IT», за якою можна буде отримати грант для навчання у сфері інформаційних технологій. Діють програми перенавчання в Центрах профтехнічної освіти при Державній службі зайнятості, також можна отримати ваучер на перенавчання.

Зазначимо, в 2023 році, станом на початок березня зареєстрували 36 892 нових ФОП, з них 51% або 18 776 створили жінки. Тобто кожен другий малий бізнес в Україні відкриває жінка.

Нагадаємо, Міністерство економіки України ініціює розширення програм стимулювання зайнятості для вирішення проблеми безробіття, зокрема серед вразливих верств населення.