Украинки могут воспользоваться госпрограммами для интеграции в рынок труда и предпринимательство

Правительство предлагает украинским женщинам ряд программ для интеграции в рынок труда и предпринимательства, а также ищет партнеров по их реализации.

Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко в ходе встречи с представительницей ООН Женщины в Украине Сабин Гюнеш.

"Повышение уровня занятости – один из приоритетов для Правительства. Мы запустили ряд программ, направленных на поддержку бизнеса и улучшение ситуации на рынке труда", – отметила Свириденко.

По ее словам, среди них программа привлечения женщин к предпринимательству – предоставление микрогрантов для развития малого и среднего бизнеса.

"Также есть несколько программ содействия трудоустройству и переобучению женщин, чтобы повысить их конкурентность на рынке труда. Мы готовимся к поддержке тех женщин, которые вернутся из-за границы, куда выехали из-за войны, и привлечения их к восстановлению страны. Сейчас ищем партнеров для реализации этой политики", - подчеркнула министр.

Она добавила, что, в частности, действуют программы финансового стимулирования работодателей принимать на работу женщин. С прошлого года работодатель может получить от государства компенсацию за трудоустройство внутренних переселенцев. С этого года – компенсацию за трудоустройство одиноких женщин с детьми.

"Женщины, имеющие предпринимательский дар, могут взять микрогрант до 250 тыс. грн на старт или развитие бизнеса по программе "Собственное дело". В прошлом году заявления на получение микрогрантов подали более 6 тысяч женщин, около полутора тысяч из них получили такую финансовую поддержку от государства. 49% успешных грантовых заявок в прошлом году – от женщин. В ближайшее время мы планируем расширить эту программу и предоставим возможность женам ветеранов взять грант на вдвое большую сумму для развития семейного бизнеса", – рассказала заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

Кроме того, женщины могут воспользоваться программами переквалификации, чтобы получить более востребованную на рынке труда специальность. В частности, с апреля будет запущена новая грантовая программа "Старт в IT", по которой можно будет получить грант для обучения в сфере информационных технологий. Действуют программы переобучения в Центрах профтехнического образования при Государственной службе занятости, можно получить ваучер на переобучение.

Отметим, в 2023 году по состоянию на начало марта зарегистрировали 36 892 новых ФЛП (ФОП), из них 51% или 18 776 создали женщины. То есть каждый второй малый бизнес в Украине открывает женщина.

Напомним, Министерство экономики Украины инициирует расширение программ стимулирования занятости для решения проблемы безработицы, в том числе среди уязвимых слоев населения.