Харьков обогнал Киев и Львов по темпам роста количества вакансий в сфере торговли пищевыми продуктами

В прифронтовых регионах, как и по всей Украине, фиксируют постепенное восстановление рынка труда. Киев и область возвращают статус центра бизнес-активности, в то же время Харьков перегнал Киев и Львов по темпам роста количества вакансий в сфере торговли пищевыми продуктами.

Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования RAU и портала по поиску работы robota.ua.

Сферы торговли одеждой и обувью показывают рост даже в Донецкой, Луганской и Херсонской областях. Но самый большой прирост в 2,5% зафиксирован в Запорожской области.

Источник: RAU и robota.ua рынок труда в Украине, вакансии, работа Источник: RAU и robota.ua Источник: RAU и robota.ua Источник: RAU и robota.ua Источник: RAU и robota.ua Источник: RAU и robota.ua Источник: RAU и robota.ua

В целом больше всего свободных рабочих мест в Киеве и области, дальше идет Львовская область. Одесская и Днепропетровская разделяют третье место.

В то же время фиксируют разную динамику изменений в сферах ритейла. В Киеве и области сосредоточена основная масса вакансий в FMCG-ритейле (29,4%) и отмечена наибольшая динамика их прироста (+4,3%). В то же время в продуктовом ритейле количество вакансий в большинстве регионов фактически не изменилось.

Львов – второй по количеству вакансий и динамике их прироста. В продритейле в этом регионе сосредоточено почти 19% свободных рабочих мест, что на 2% больше чем в апреле 2022 года.

Фиксируется прирост в прифронтовых и фронтовых населенных пунктах. В частности, согласно исследованию зафиксировали прирост на 0,3% в Луганской области. Кроме того, в секторе торговли бытовой техникой и электроникой был замечен всплеск вакансий в Луганской и Донецкой областях (1,2% и 1,1% соответственно). В то же время в других регионах показатели почти не изменились.

Напомним, в продуктовом ритейле фиксируется дефицит специалистов, что связано с быстрым развитием отрасли и миграцией женщин в более безопасные регионы, которые были наиболее задействованные в торговле. Именно в ритейле в начале лета доля вакансий выросла до 32%, в начале осени – до 43%. В феврале 2023 года количество свободных рабочих мест составило уже 54% против 58% в феврале 2022 года.