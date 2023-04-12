Харків обігнав Київ та Львів за темпами зростання кількості вакансій у сфері торгівлі харчовими продуктами

У прифронтових регіонах, як і по всій України, фіксують поступове відновлення ринку праці. Київ та область відновлюють статусу центру бізнес-активності, водночас Харків перегнав Київ та Львів за темпами зростання кількості вакансій у сфері торгівлі харчовими продуктами.

Про це свідчать результати спільного дослідження видання RAU та порталу з пошуку роботи robota.ua.

Сфери торгівлі одягом та взуттям демонструють зростання навіть у Донецькій, Луганській та Херсонській областях. Але найбільший приріст у 2,5% зафіксовано у Запорізькій області.

Джерело: RAU та robota.ua Джерело: RAU та robota.ua Джерело: RAU та robota.ua Джерело: RAU та robota.ua Джерело: RAU та robota.ua Джерело: RAU та robota.ua Джерело: RAU та robota.ua

Загалом найбільше вільних робочих місць в Києві та області, далі йде Львівська область. Одеська та Дніпропетровська розділяють трете місце.

Водночас фіксують різну динаміку змін в сферах рітейлу. В Києві та області зосереджена основна маса вакансій у FMCG-рітейлі (29,4%) та зафіксована найбільша динаміка їх приросту (+4,3%). Водночас в продуктовому рітейлі кількість вакансій у більшості регіонів фактично не змінилася.

Львів — другий за кількістю вакансій та динамікою їх приросту. У продрітейлі в цьому регіонф зосереджено майже 19% вільних робочих місць, що на 2% більше ніж у квітні 2022 року.

Фіксується приріст у прифронтових та фронтових населених пунктах. Зокрема, згідно з дослідженням, зафіксували приріст на 0,3% в Луганській області. Крім того, в секторі торгівлі побутовою технікою та електронікою помітили сплеск вакансій в Луганській та Донецькій областях (1,2% та 1,1% відповідно). Водночас в інших регіонах показники майже не змінилися.

Нагадаємо, у продуктовому рітейлі наразі фіксується дефіцит фахівців, що пов'язано зі швидким розвитком галузі та міграцією жінок у більш безпечні регіони, які були найбільш задіяні у торгівлі. Саме в рітейлі на початку літа частка вакансій зросла до 32%, на початку осені – 43%. У лютому 2023 року кількість вільних робочих місць становила вже 54% проти 58% у лютому 2022 року.