"Массовые сокращения в мировой IT-отрасли не катастрофа, а коррекция рынка", — Вадим Друмов, Hillel IT School

Как изменился портрет свитчера после 24 февраля? Какую профессию лучше выбирать в IT? Нужно ли знание английского языка на старте? Как правильно использовать искусственный интеллект для обучения? Как лучше новичкам искать работу в IT в кризис? Об этом в интервью Delo.ua рассказал CEO Hillel IT School Вадим Друмов.

В последние годы многие украинцы мечтают перейти в IT. Но кризис на глобальном IT-рынке оказывает влияние на массовые сокращения в ведущих технологических компаниях. Также война усложняет ситуацию в Украине. Что происходит с IT-компаниями в мире и Украине?

– Украинская IT-отрасль переживает непростые времена, но не все так плохо. Чтобы понять это, давайте поговорим на языке статистики. Так, в 2021 году экспорт IT-услуг в Украине вырос на феноменальные 36%, в 2022-м - на 5%. Но после 24 февраля этот процесс шел по инерции. Поэтому объективную картину в IT-отрасли украинцы увидят только в 2023 году.

Уже есть отчетность за первый квартал этого года. Экспорт IT-услуг снизился на 16% по сравнению с первым кварталом 2022 года. Участники рынка ожидают, что на таком уровне пройдет весь год. Кажется, что это страшно.

Но давайте посмотрим на это с другой стороны. В первом квартале 2023 года экспорт в IT индустрии составил $1,68 млрд. Для сравнения: в первом квартале 2021 года этот показатель был на уровне $1,44 млрд. То есть, сейчас экспорт больше, чем 2 года назад. Это очень хорошо после года полномасштабной войны.

Плюс когда общаешься с коллегами из IT-компаний, они говорят: "Есть ощущение, что отрасль вышла на определенное плато". Поэтому некоторые специалисты ожидают положительный отскок во второй половине года.

Но увольнение людей в IT-отрасли не назовешь хорошими новостями…

- Увольнение – это общая ситуация в IT-сфере в мире. Сейчас есть новости, что техногиганты – Facebook, Amazon, Google, Microsoft, – сокращают людей.

Но эти крупные IT-компании очень быстро выросли во время ковида, поэтому они набрали большое количество людей, критерии отбора были снижены. Прошлый год большинство из компаний не росло. То есть, за 2022 год они продемонстрировали показатели где-то на уровне 2021 года. Вот почему сейчас идет оптимизация: компании оставляют наиболее эффективных сотрудников.

Теперь техногиганты выравнивают финансовые показатели, чтобы показать хорошие отчеты. Если посмотреть эти документы, ничего страшного не произошло. IT-бизнес просто не показал ожидаемого роста, поэтому он должен провести коррекцию.

Следует ли сейчас становиться свитчером, если конкуренция на IT-рынке только растет?

– Действительно, конкуренция на рынке, особенно в Украине, выросла в разы. Поэтому если человек хочет определиться, следует ли идти работать в IT, необходимо принять во внимание несколько аспектов.

Первое. Надо понять, есть ли вакансии в конкретном направлении. Вакансии есть, даже в Украине. Но их меньше, чем было до полномасштабной войны.

Второе. Следует смотреть на структуру популярности вакансий. Согласно данным за первый квартал 2023 года, на первом месте – Front End, на втором – маркетинг, на третьем – Java, на четвертом – DevOps.

Так что же делать? Следует подумать о своих перспективах через 3-5 лет. Если человек работает в сфере, где не видит возможностей развития, тогда можно попробовать свои силы в IT.

Почему? Дело в том, что хотя в ИТ происходит коррекция, но процесс цифровизации будет идти еще много лет, поскольку многое в мире еще не оцифровано. Потому работу IT-специалисты смогут найти. Главное: чтобы знания и умения отвечали потребностям рынка.

После 24 февраля в Украине стали грибами после дождя появляться новые IT-курсы, с чем это было связано: больше людей начали учиться?

- Ситуация очень похожа на 2014 год, когда, по сути, началась война. Тогда экономика просела, а курс доллара резко изменился: сначала был 8 грн, потом – 30 грн, затем откатился до 25 грн. То есть люди фактически стали меньше зарабатывать.

Но совсем другая ситуация была в IT-отрасли, где у многих компаний оплата труда была привязана к курсу валют. На тот момент индустрия даже росла. В частности, в 2014 году экспорт составлял $1,5 млрд, в 2015-м – $2,1 млрд.

Неудивительно, что украинцы начали смотреть на IT. Говорили, что это перспективная профессия, поскольку специалисты зарабатывают в долларах, а работать можно в международной компании . Как результат, начался большой бум на обучение в IT-школах. Через 2-3 года рынок IT-образования выкристаллизовался: в частности, исчезли те курсы, которые развивали эти услуги несистемно.

Когда же началось полномасштабное вторжение, произошла та же история, что и в 2014-м. Люди решили идти учиться на IT-курсах, поскольку это международная профессия. Можно быть классным Python разработчиком в Украине и найти хорошую работу за границей. Эта мотивация оказалась очень важной для вынужденных переселенцев. Многие захотели получить профессию, которая поможет работать онлайн в любой стране мира и получать хорошую зарплату.

Логично, что в условиях роста спроса на образовательные услуги снова появилось большое количество IT-курсов. Но при этом не все обучающие продукты могут быть качественными, поэтому нужно внимательно смотреть, кто будет преподавать, сколько времени занимают занятия, какие практические навыки вы получите, как помогают в процессе трудоустройства.

Приведу пример по курсу Front End. Где-то семь лет назад базовые знания по этому направлению можно получить за 4 месяца, сейчас на это нужно около 9-10 месяцев. Почему так? Дело в том, что технологии постоянно развиваются, потому на курсе нужно дать не только основу, но и актуальные технологии. Требования к специалистам также растут, поэтому студенты должны получить качественные знания.

Как во время полномасштабной войны изменился средний портрет свитчера?

- Могу сказать, что портрет IT-студента не изменился в так называемых привычных характеристиках: возраст, пол, профессия и т.д. То есть, учиться готовы и в 18 лет, и в 50. Люди могут находиться как в Украине, так и за рубежом.

В то же время, после 24 февраля существенно изменилось поведение свитчера. Основные тенденции здесь таковы.

Первое. Сейчас люди хотят быстро начать и закончить обучение. У них нет времени ждать. Им нужно определиться, что делать, где жить, кем работать. Это касается всех украинцев – уехавших за границу и оставшихся в Украине.

Второе. Возвращаются учиться люди, которые хотели получить IT-профессию еще несколько лет назад. То есть, тогда они думали над тем, чтобы начать работать в IT, но по разным причинам не решились на этот шаг. После 24 февраля эти люди снова вернулись к старой мечте.

Третье. Выросли общие показатели успеваемости студентов. Во время полномасштабной войны студенты все равно хорошо учились, посещали онлайн занятия, выполняли домашние задания, защищали проекты и доводили курс до конца. На этот тренд не повлияли даже риски зимнего блекаута.

Это круто на самом деле. Думаю, что люди стали лучше учиться, потому что понимают, что в мире возможен экономический кризис, в Украине идет полномасштабная война. Всё это факторы неопределенности. В таких условиях можно положиться только на себя. Поэтому люди инвестируют в себя и желают получить максимально качественные знания. Нет времени на сомнения, нужно действовать, потому что нового шанса может не быть.

Часто свитчеры выбирают специальность, благодаря рейтингам или рекомендациям. Но потом оказывается, что избранная профессия неинтересна. Как же переходить в IT правильно?

- Знаете, можно даже составить инструкцию, как правильно свитчерам выбирать профессию.

Первое. Следует пройти профоориентационный тест. Как правило, подобные тесты учитывают психологические особенности человека.

Второе. Лучше выбирать профессию в IT самостоятельно, а не опираясь исключительно на рекомендации друзей, уровень зарплат и другие факторы. Для этого необходимо принять во внимание свои знания, опыт работы, новые интересы. После анализа своих плюсов и минусов можно расспрашивать друзей и знакомых об их опыте.

Третье. Важно провести самостоятельный анализ рынка. Поэтому нужно прочесть где-то 5-7 статей по каждому направлению. Найти информацию можно через Google. К примеру, напишите: что такое тестирование и чем занимается тестировщик. В списке можно выбрать статьи или видео прикладного содержания. Чтобы узнать информацию, нужно потратить один вечер. Но это даст понимание каждой IT-профессии. Таким образом, человек может проанализировать каждую специальность и сделать выбор взвешенно.

Четвертое. Необходимо посмотреть количество вакансий на рынке труда, требования к кандидатам, уровень зарплаты. Эту информацию также следует проанализировать, чтобы понять, насколько та или иная специальность сейчас востребована и перспективна.

Пятое. Также следует принять решение, как развиваться в направлении IT. То есть, что лучше – идти на курсы или учиться самостоятельно. Вы можете попробовать посмотреть бесплатные видео-уроки. Если учиться самому будет сложно, можно подумать об учебе в IT-школе.

Следует запомнить главное: свитчер должен выбрать ту профессию, которая поможет ему стать классным специалистом. Кроме того, профессия должна нравиться и вдохновлять. В это время человек будет получать высокую зарплату и не оглядываться на среднюю ситуацию по рынку.

А на каком уровне нужно знать английский язык, чтобы получить работу в IT?

- Английский язык важен для IT-специалистов – это очевидный факт. При этом многие свитчеры совершают одну и ту же ошибку. Они думают: "Сейчас я начну учить программированию или бизнес-анализ и параллельно изучу английский". Но через два месяца невозможно быстро повысить уровень иностранного языка до нужного уровня. Поэтому важно заранее оценить, сколько времени необходимо для решения этой проблемы.

Как показывает практика, в IT как минимум необходим средний уровень знания английского языка. В частности, специалисты по направлениям проджект менеджмента, бизнес-анализа должны знать английский на уровне B2 и выше. А если свитчер хочет стать разработчиком, тогда на старте нужно знание английского хотя бы на уровне В1. Этого будет достаточно, чтобы прочитать документацию, репорты и т.п.

Важно понимать, что при поиске специалиста рекрутеры тщательно проверяют знания соискателей. Часто в IT-компаниях предпочитают тех кандидатов, кто лучше знает иностранный язык.

Представим, рекрутер ищет Junior QA Manual. Он выбирает среди двух претендентов: у одного получше технические навыки, у другого – лучшее знание английского языка. Скорее всего, рекрутер выберет того кандидата, кто хорошо говорит по-английски.

Почему? Дело в том, что в команде могут работать 8 человек из разных стран мира, поэтому нужно общаться на иностранном языке. Очень важно наладить коммуникации. А технические знания можно быстро подтянуть непосредственно при работе над проектом, главное - оперативно усваивать информацию. Вот чему нужно учить английский.

Разработки в сегменте искусственного интеллекта (ИИ) влияют на IT-специалистов. На ваш взгляд, как ИИ изменит профессии на IT-рынке? Какие навыки нужно развивать свитчерам?

- Мне кажется, что в ближайшее время развитие ИИ предоставит дополнительные возможности для развития профессий, компаний, отраслей. Уже много примеров, когда бизнес использует ChatGPT в рабочих процессах. Мы также проводим эксперименты. В частности, в нашей школе создан курс, контент к которому полностью сгенерирован ChatGPT. Единственное, преподаватель проверил информацию, несколько скорректировал. Для первого раза команда была довольна результатом.

Далее преподаватели планируют задействовать ИИ в проверке домашних заданий. Это большой объем работы, в 2022 году было более 200 тысяч таких работ. Так что имеет смысл автоматизировать рутинные процессы. Кстати, ИИ будет у нас не только проверять домашние задания, но и готовить соответствующие рекомендации.

Есть еще много интересных идей, как можно задействовать ИИ в учебном процессе. Поэтому студенты не должны бояться использовать искусственный интеллект во время обучения. Такие инструменты должны увеличивать производительность. Лидером будет тот, кто скорее овладеет ИИ и сможет эффективно использовать эти технологии в работе.

Сейчас многие украинцы ищут работу в IT в Украине или за рубежом, но при этом учатся в украинских IT-школах. Как свитчерам действовать, чтобы получить первый офер?

- Поиск работы в IT-отрасли в Украине и за рубежом отличается, поэтому рекомендации будут разные.

Первое. Украинские свитчеры сталкиваются с высокой конкуренцией на рынке труда. Поэтому, если они хотят получить хорошую работу, нужно создать качественное резюме, регулярно мониторить вакансии и оперативно отправлять заявки на них.

Как показывает практика, шансы получить отклик на вакансию значительно растут, если кандидат сможет попасть в первые 10 человек в списке заявок.

Второе. Сейчас за границей многие украинцы работают в IT-отрасли. Поэтому кандидаты уровня джуниор могут искать работу через знакомых, интересоваться вакансиями в иностранных представительствах украинских компаний. Многие такие офисы есть в Болгарии, Румынии, Польше, Испании и т.д. Если удастся найти любопытное предложение даже в другом городе Европы, можно подумать о релокации.

Сейчас сложнее найти работу в IT, чем до 24 февраля, поэтому есть люди, которые пытались стать свитчерами, но им это не удалось. Что им делать?

– Сначала нужно понять, в чем заключается причина этого неуспеха. Возможно, человек неправильно выбрал направление для обучения – программирование, дизайн, тестирование и т.д. А может быть, выбран неподходящий метод обучения или просто ментор неинтересно преподавал. Или еще что-нибудь. Если вы нашли эту причину, необходимо исправить ошибки и попробовать снова. Тогда ситуация сложится удачно.

Кстати, есть примеры, когда человек становится успешным свитчером со второй попытки. К примеру, сначала наш студент начал учить Front End, потом он понял, что программирование ему не зашло. Но через некоторое время он вернулся, закончил курс бизнес-анализа и начал работать в IT-компании.