"Массовые сокращения в мировой IT-отрасли не катастрофа, а коррекция рынка", — Вадим Друмов, Hillel IT School

Как изменился портрет свитчера после 24 февраля? Какую профессию лучше выбирать в IT? Нужно ли знание английского языка на старте? Как правильно использовать искусственный интеллект для обучения? Как лучше новичкам искать работу в IT в кризис? Об этом в интервью Delo.ua рассказал CEO Hillel IT School Вадим Друмов.