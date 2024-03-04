Релоцированные вузы могут получить $25,000 гранта на поддержку молодежи в Украине

Высшие учебные заведения, которые были вынуждены релоцироваться через военные действия, имеют шанс получить финансирование до $25,000 в рамках грантовой программы "Мечтаем и действуем", которая внедряется при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Участие в программе могут принять учреждения государственной формы собственности, включая колледжи, институты, университеты, академии, техникумы, училища и консерватории. Подать заявку можно до 15 марта.

Согласно сообщению, основное внимание уделяется проектам, направленным на улучшение цифровой образовательной инфраструктуры и расширяющим спектр поддержки студентов, включая укрепление психологического благополучия и социальной поддержки.

Условия участия в программе включают:

Быть аккредитованным государственным высшим учебным заведением.

Иметь статус высшего образования, перемещенного через военное вторжение, с официальной регистрацией в соответствии с установленной процедурой перемещения.

Руководство и преподавательский состав должны быть на территории, контролируемой украинским правительством.

Грантовая поддержка может составлять от $5,000 до $25,000, при этом выплаты будут производиться в гривне по актуальному курсу Национального банка Украины на момент заявки.

Для участия в программе нужно отправить комплект документов по электронному адресу: [email protected] до 15 марта 2024 года. Заявка должна быть подана консорциумом или партнерской группой, в состав которой входят представители общественного сектора и учебного заведения.

Финансирование программы

Как отмечается на сайте программы, компания IREX, которая будет заниматься финансированием программы, имеет возможность утвердить как полное, так и частичное финансирование поданной заявки.

Конечный размер гранта будет определен в индивидуальном порядке с каждым подателем заявки при уточнении деталей заявки с периодом реализации проекта от трех до шести месяцев. IREX оставляет за собой право вносить коррективы в бюджет поданной заявки или финансировать лишь некоторые аспекты заявки, а не всю в целом.

Также IREX имеет право не предоставлять гранты по результатам конкурса. Выбранные проекты будут профинансированы через субгранты некоммерческим организациям (НКО), непосредственно сотрудничающим с высшими учебными заведениями. Эти НКО будут брать на себя ответственность за управление грантовым проектом и реализацию всех запланированных мер согласно условиям грантового соглашения.

В зависимости от объема работы, предложенного в проекте и возможностей заявителя, IREX определит тип гранта для каждого победителя. Это может быть грант с фиксированной суммой для финансирования конкретных этапов работы (Fixed Amount Award) или грант с возмещением затрат (Cost-reimbursable Award). С каждым получателем гранта будет заключено грантовое соглашение, которое будет включать обязательства по отчетности, как программной, так и финансовой, в соответствии с выбранным типом гранта.

€200 тысяч на развитие от TechChill

Организаторы конференции TechChill отберут 8 украинских стартапов, которые покажут мощность украинского ИТ в Латвии. Мероприятие состоится с 17 по 19 апреля в Риге – украинская делегация в этом году примет участие впервые.

Участники конференции смогут посоревноваться за €200 тысяч (syndicate investment prize) + €10 тысяч (no-strings-attached). Для этого необходимо зарегистрироваться до 4 марта на Fifty Founders Battle.

TechChill – это один из крупнейших балтийских технологических ивентов, объединяющий фаундеров, предпринимателей и инвесторов. Ежегодно эту конференцию посещает более 2 тысяч человек со всего мира, чтобы запартнериться или показать свой продукт топовым международным инвесторам.

Раньше мы Напомним, что Украинский фонд стартапов (УФС) и Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) объявили о начале Грантовой программы поддержки украинских технологических компаний.

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