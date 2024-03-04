Релоковані ВНЗ можуть отримати $25,000 гранту на підтримку молоді в Україні

Вищі навчальні заклади, які були змушені релокуватися через військові дії, мають шанс отримати фінансування до $25,000 в рамках грантової програми “Мріємо та діємо”, яка впроваджується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Участь у програмі можуть взяти заклади державної форми власності, включно з коледжами, інститутами, університетами, академіями, технікумами, училищами та консерваторіями. Подати заявку можна до 15 березня.

Згідно з повідомленням, основна увага приділяється проєктам, що спрямовані на покращення цифрової освітньої інфраструктури та розширюють спектр підтримки студентів, включаючи зміцнення психологічного благополуччя та соціальної підтримки.

Умови участі у програмі включають:

Бути акредитованим державним вищим навчальним закладом.

Мати статус закладу вищої освіти, переміщеного через військове вторгнення, з офіційною реєстрацією відповідно до встановленої процедури переміщення.

Керівництво та викладацький склад мають перебувати на території, контрольованій українським урядом.

Грантова підтримка може складати від $5,000 до $25,000, при цьому виплати будуть проводитися в гривні за актуальним курсом Національного банку України на момент заявки.

Для участі в програмі потрібно відправити комплект документів на електронну адресу: [email protected] до 15 березня 2024 року. Заявку має подати консорціум або партнерська група, до складу якої входять представники громадського сектору та навчального закладу.

Фінансування програми

Як зазначається на сайті програми, компанія IREX, яка займатиметься фінансуванням програми, має можливість затвердити як повне, так і часткове фінансування поданої заявки.

Кінцевий розмір гранту буде визначено в індивідуальному порядку з кожним подавачем заявки під час уточнення деталей заявки з періодом реалізації проекту від трьох до шести місяців. IREX залишає за собою право вносити корективи до бюджету поданої заявки або фінансувати лише деякі аспекти заявки, а не всю в цілому.

Також IREX має право не надавати гранти за результатами конкурсу. Вибрані проекти будуть профінансовані через субгранти некомерційним організаціям (НКО), які безпосередньо співпрацюють з вищими навчальними закладами. Ці НКО братимуть на себе відповідальність за керування грантовим проектом та реалізацію усіх запланованих заходів згідно з умовами грантової угоди.

В залежності від обсягу роботи, запропонованого в проекті, та можливостей заявника, IREX визначить тип гранту для кожного переможця. Це може бути грант з фіксованою сумою для фінансування конкретних етапів роботи (Fixed Amount Award) або грант з відшкодуванням витрат (Cost-reimbursable Award). З кожним отримувачем гранту буде укладено грантову угоду, яка включатиме зобов'язання щодо звітності, як програмної, так і фінансової, відповідно до обраного типу гранту.

€200 тисяч на розвиток від TechChill

Додамо, що організатори конференції TechChill відберуть 8 українських стартапів, які покажуть потужність українського ІТ в Латвії. Захід відбудеться з 17 до 19 квітня в Ризі – українська делегація цьогоріч братиме в ньому участь вперше.

Учасники конференції матимуть змогу позмагатися за €200 тисяч (syndicate investment prize) + €10 тисяч (no-strings-attached). Для цього треба зареєструватися до 4 березня на Fifty Founders Battle.

TechChill - це один з найбільших балтійських технологічних івентів, який об’єднує фаундерів, підприємців та інвесторів. Щорічно цю конференцію відвідує понад 2 тисячі людей з усього світу, щоб запартнеритися чи показати свій продукт топовим міжнародним інвесторам.

Раніше ми повідомляли, що Український фонд стартапів (УФС) і Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) оголосили про початок Грантової програми підтримки українських технологічних компаній.

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