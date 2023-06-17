В Киевской области построили новый мост, который соединит Фастов и Киев

Открыто движение по мосту через реку Ирпень на дороге Киев – Фастов – Белая Церковь – Тараща – Звенигородка. Это позволило восстановить прямое сообщение между Фастовом и Киевом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Отмечается, что строить объект пришлось практически с нуля. Поскольку в марте 2022-го во время боевых действий Киевской области 50-метровый мост был уничтожен.

Разрушенные конструкции разобрали, вместо них построили новые.

Уже открыты две полосы движения, проложены новые тротуары и установлен ограждение.

Министерство вместе с Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры Украины отстроило уже третий мост в Киевской области.

Всего из-за российской военной агрессии в Киевской области было разрушено 24 моста. Пока идет их ремонт, устроены временные переправы и объезды.

Сейчас идет строительство еще 25-ти мостов в разных регионах Украины.

Напомним, уже открыто движение первым отстроенным проездом моста на трассе Киев – Чоп. Дорожники ремонтируют мост по частям, чтобы не останавливать движение на одном из ключевых путей страны. Эта переправа через реку Дубовец в начале полномасштабного вторжения была атакована российской авиацией.