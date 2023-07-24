На Закарпатье провалился вместе с автомобилями мост на важной трассе (ФОТО)

В Закарпатской области вечером 24 июля провалился мост через реку Тересва на трассе Н09 между селом Бедевля и поселком Тересва. Как сообщает Главное управление полиции в этом регионе, правоохранители получили соответствующее сообщение около 19:00.

По предварительным данным, обрушилась одна из секций моста вместе с двумя транспортными средствами - грузовиком и легковым автомобилем. Информация о потерпевших уточняется. На месте работают экипажи полиции, медики и спасатели.

Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области, известно о пяти травмированных в результате обрушения моста, из которых двое - дети. Их госпитализировали. Провалились же один грузовой и один легковой автомобиль.

Движение по этому участку дороги перекрыто. Впрочем, судя по фото с места событий, металлическая конструкция моста в целом устояла: провалилась именно проезжая часть, и по мосту можно пройти пешком.

Фото: ГУ НП в Закарпатской области Фото: ГУ НП в Закарпатской области Фото: ГУ НП в Закарпатской области Фото: ГУ НП в Закарпатской области Фото: ГУ ГСЧС в Закарпатской области Фото: ГУ ГСЧС в Закарпатской области Фото: ГУ ГСЧС в Закарпатской области Фото: ГУ ГСЧС в Закарпатской области Фото: ГУ ГСЧС в Закарпатской области Фото: ГУ ГСЧС в Закарпатской области Фото: ГУ ГСЧС в Закарпатской области Фото: ГУ ГСЧС в Закарпатской области Фото: ГУ ГСЧС в Закарпатской области

В полиции советуют "выбирать альтернативный маршрут". Отметим при этом, что трасса Мукачево – Рахов – Ивано-Франковск – Львов является единственной дорогой, соединяющей восточный Раховский район напрямую с остальной территорией Закарпатья.

Впрочем, именно место обрушения моста в Бедевле все же можно объехать: через Тересву существует другой мост – в селе Нересница того же Тячевского района. Однако дорога между центрами Бедевли и Тересвы составит около 31 км вместо 3 км.

Как отметили, в свою очередь, в Закарпатском областном совете, мост через Тересву обрушился, предварительно, из-за проржавения отдельных конструкций и, вероятно, из-за избыточного веса грузовика. Подробности должны установить соответствующая комиссия и следствие. При этом отмечается все же, что на данный момент движение "направлено по объездной дороге".

Известно, что ранее через этот мост был ограничен проезд крупногабаритного транспорта до 3,5 тонн, чтобы снизить нагрузку, однако в 2019 году ограничение смягчили, позволив ездить там грузовикам весом до 7 тонн.

Как указывают в Госагентстве восстановления и развития инфраструктуры, мост был построен в 1957 году, и с тех пор он ни разу не ремонтировался капитально: проезд поддерживался исключительно в рамках эксплуатационного содержания.

"С 2018 года искусственное сооружение находилось в аварийном состоянии. Ввиду этого по нему было запрещено проезжать транспортным средствам весом более 7 тонн. Соответствующие знаки предупреждали об этом по обе стороны моста. Сегодня во время движения грузовика с песком весом свыше 45 тонн - допустимый вес был всемеро превышен - секции моста обрушились", - констатировали в ведомстве.

Там добавляют, что Служба восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области планировала отремонтировать мост и изготовила в 2021 году проект реконструкции сооружения, однако претворить его в жизнь помешало полномасштабное вторжение России в Украину.