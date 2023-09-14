Біля Чернігова відкрили рух модульним мостом на важливій трасі (ФОТО, ВІДЕО)

У Чернігівській області відкрили рух модульним мостом через річку Снов на трасі Р-12, що між селами Брусилів та Снов'янка Киселівської громади. Як зазначають в Держагентстві відновлення та розвитку інфраструктури, це забезпечить пряме транспортне сполучення Новгорода-Сіверського, Сосниці та Мени з обласним центром.

"На початку повномасштабного вторгнення окупанти підірвали всі мости через річку Снов. Тимчасова переправа, яку спорудили після деокупації області, могла пропускати лише автівки вагою до 18 тонн. Дістатись із Чернігова до північних громад вантажівкам можна було лише в об'їзд через Городню та Сновськ. Замість 25 км треба було проїхати 100 км", - зазначають у відомстві.

Міст через Снов є це найбільшим з трьох мостів, який агентству передав французький Центр з подолання криз та надання підтримки (CDCS), що є тамтешнім державним оператором гуманітарної діяльності.

Збірна металева конструкція виготовлена за індивідуальними параметрами у Франції, шар дорожнього покриття на ній нанесено одразу на виробництві. Підготовчі роботи до монтажу мосту розпочалися ще взимку. Було демонтовано залишки зруйнованого мосту, влаштовано опори та фундаменти.

"Але встановлення конструкції сповільнилося через природні фактори. Довелося чекати, поки спаде рівень води у річці Снов. Будівельники також відремонтували підʼїзди до мосту, облаштували ділянку всіма засобами безпеки дорожнього руху – встановили металеве барʼєрне огородження, знаки, нанесли розмітку", - вказують в агентстві.

Фото: Агентство відновлення

Усі три мости, які передав CDCS, виготовила для України компанія Matière. Конструкції завдовжки 68, 34 і 23 метри спроєктували спеціально під параметри зруйнованих під час бойових дій переправ у Чернігівській області. Монтаж двох мостів - на дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів - було завершено ще в лютому 2023 року.

Загалом у лютому-березні 2022 року під час активних бойових дій на Чернігівщині було зруйновано 27 мостів та шляхопроводів. Транспортне сполучення в області після деокупації суттєво ускладнилося.

Впродовж 2022 року для термінового відновлення руху транспорту було облаштовано понад 20 тимчасових переправ. Паралельно розпочалися роботи з повноцінного відновлення мостів. Наразі у регіоні відбудовано п'ять мостів і встановлено три згаданих металевих французьких модульні мости. Ще на чотирьох об'єктах роботи будуть завершені у 2023 році, на трьох – вже у 2024.