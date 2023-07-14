Дарницкий мост, несмотря на достройку, так и не введен в эксплуатацию - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что Дарницкий мост, съезды с которого на набережную на левом берегу были открыты неделей ранее, официально так и не был введен в эксплуатацию и считается объектом незавершенного строительства. Об этом городской голова написал в своем Telegram-канале.

"Что касается Дарницкого моста, о якобы достройке которого сегодня рапортуют... Недавно открыли съезды с моста, но он, подчеркну, до сих пор остается объектом незавершенного строительства, потому что в эксплуатацию не введен. Нет на этом мосту также и полноценных пешеходных тротуаров, велосипедных дорожек", - указал он.

Руководитель города напомнил, что хотя объект и является частью инфраструктуры Киева, но находится на балансе Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

"Все киевляне надеются, что его наконец-то введут в эксплуатацию. Потому что более 20 лет объект - в незавершенном состоянии. В течение нескольких лет столица просила передать сооружение на баланс города - чтобы иметь возможность обслуживать и достроить его. Этого так и не произошло", - подчеркнул градоначальник.

Кличко добавил, что решение проблемы мостов – это "ежедневная работа, а не картинка и хайп на публику", и призвал созданную недавно комиссию по проверке мостовых сооружений предоставлять общественности объективную и полную информацию, раскритиковав за акцентирование внимания на аварийности других киевских мостов через Днепр - моста Патона и моста Метро.

Напомним, что конфликт между столичными властями и Мининфраструктуры вокруг Дарницкого моста активизировался еще в 2021 году, когда в конце февраля тогдашний "Укравтодор" обратился к Кличко с предложением передать в сферу управления агентства незавершенный Подольско-Воскресенский мост через Днепр для ускорения строительства и ввода его в эксплуатацию.

Кличко же на это предложение ответил достаточно резко, заявив, что "государственной структуре следует не заниматься манипуляциями и публичными заявлениями, а взять и наконец-то достроить и ввести в эксплуатацию хотя бы Дарницкий мост".

"С 2004 года в Киеве стоит недостроенный и не введенный в эксплуатацию Дарницкий мост... Город по закону не имеет права осуществлять там работы, поскольку мост находится на балансе "Укрзализныци", - отмечал тогда Кличко.

Столичный градоначальник указывал, что передача Подольского моста "Укравтодору" значительно отсрочит его достройку, а не наоборот. В свою очередь, глава профильного министерства Александр Кубраков настаивал, что Киеву следует передать мост "Укравтодору", заявляя, что "этого требует не только столица, но и вся страна".

В мае 2021 года УЗ объявила тендер на строительство съездов с Дарницкого моста на левом берегу, а в октябре подписала соответствующий контракт на 1,15 миллиарда гривен с компанией "Автострада". Достроены съезды были лишь летом 2023 года: 6 июля по ним было открыто движение.