"Укрзализныця" окончательно договорилась о достройке съездов с Дарницкого моста

Юго-Западная железная дорога подписала контракт стоимостью 1,15 млрд грн с компанией "Автострада" на проведение строительных работ на железнодорожно-автомобильном мосту через Днепр в Киеве. Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры.

В ведомстве отмечают, что мост уже более десяти лет находится в недостроенном состоянии, поскольку не были построены автомобильные съезды с него на левом берегу Днепра.

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"На правом берегу автодорожная развязка выходит на Надднепрянское шоссе — здесь готовность 100%. На левом берегу мост ведет к развязке на Днепровской набережной, а также включает дорогу вдоль железнодорожных путей через Харьковский путепровод в направлении станции Дарница на левом берегу", — указывают в министерстве.

Отмечается, что на съезде на Днепровскую набережную уже выполнены все необходимые подготовительные работы: возведены 16 опор из 21, смонтирована треть всех металлоконструкций пролетных строений.

"Отсутствие всего комплекса развязок и освещения стали причиной того, что транспорт не может использовать Дарницкий мостовой переход, как это предусмотрено проектом. В результате возникает дисбаланс транспортных потоков: соседние мосты — Южный и мост Патона значительно перегружены, тогда как Дарницкий имеет существенный резерв пропускной способности", — говорится в сообщении.

Дарницкий мост имеет шесть полос движения — по три в каждом направлении, его пропускная способность составляет 35 тысяч автомобилей в сутки.

Напомним, что ООО "Совместное украинско-немецкое предприятие "Автострада" ранее выиграло тендер на достройку Дарницкого моста.

Данный мост киевляне также неофициально называют мостом Кирпы, поскольку строить его начали еще в 2004 году в бытность министром транспорта и связи покойного Георгия Кирпы.

Напомним, что вопрос достройки объекта был актуализирован в начале года в контексте спора властей Киева с Госслужбой автомобильных дорог о неспособности первых завершить другой масштабный проект — Подольско-Воскресенский мост через Днепр.

Тогда "Укравтодор" заявил, что может сделать это быстрее киевских властей, и официально обратился к мэру Виталию Кличко с предложением передать в сферу управления агентства данный объект незавершенного строительства.

Кличко же на это предложение ответил достаточно резко, заявив, что "государственной структуре следует не заниматься манипуляциями и публичными заявлениями, а взять и наконец достроить и ввести в эксплуатацию хотя бы Дарницкий мост".