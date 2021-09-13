Дарницкий мост собираются достроить до конца 2022 года

ООО "Совместное украинско-немецкое предприятие "Автострада" выиграло тендер на достройку Дарницкого моста в Киеве.

Согласно информации в системе Prozorro, суммарная стоимость строительных работ составляет 1,15 млрд грн. Заказчиком выступил региональный филиал "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця".

Таким образом, предприятие "Автострада" должно достроить железнодорожно-автомобильный мостовой переход через реку Днепр (с подходами) на железнодорожном участке Киев-Московский — Дарница.

В торгах также участвовало ООО "Автомагистраль-Юг", однако "Автострада" предложила меньшую цену за выполнение указанных работ.

Теперь тендерная комиссия должна проверить победившую компанию на соответствие всем критериям и заключить контракт на выполнение работ. По условиям тендерной документации, объект должен быть сдан в эксплуатацию до конца 2022 года.

По информации Мининфраструктуры, проект предусматривает постройку автомобильных съездов на левом берегу Киева. На правом берегу автодорожная развязка выходит на Надднепрянское шоссе — готовность 100%.

На левом берегу мост ведет к развязке на Днепровской набережной, включает дорогу вдоль ж/д путей через Харьковский путепровод в направлении станции "Дарница".

На съезде на Днепровскую набережную выполнены все необходимые подготовительные работы. В частности, уже возведены 16 из 21 опоры, смонтирована треть всех металлоконструкций пролетных строений.

Стоит отметить, что Дарницкий мост в народе неофициально называют Мост Кирпы, так как его начали строить в 2004 году еще при покойном экс-министре транспорта и связи Украины Георгии Кирпе.

Напомним, "Укравтодор" и "Укрзализныця" 3 марта подписали меморандум о завершении строительства Дарницкого железнодорожно-автомобильного моста, находящегося на балансе УЗ.

В конце июля Кабинет министров утвердил порядок использования денег, предусмотренных на достройку Дарницкого железнодорожно-автомобильного мостового перехода в Киеве. На эту программу предусмотрено 500 млн грн.