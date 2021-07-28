На достройку Дарницкого моста в Киеве выделили полмиллиарда гривен

Украинское правительство утвердило порядок использования денег, предусмотренных на достройку Дарницкого железнодорожно-автомобильного мостового перехода в Киеве.

На эту программу заложено 500 млн грн, сообщил по итогам заседания Кабинета министров 28 июля премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

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"На сегодня Дарницкий мост функционирует частично, без соответствующих транспортных развязок. Этот вопрос в ближайшей перспективе будет решен", — написал премьер в соцсетях.

По его словам, тендер на строительство подходов к мостовому переходу уже объявлен — торги состоятся в середине августа.

В свою очередь народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко опубликовал в Telegram Порядок использования денег, предусмотренных для строительства железнодорожно-автомобильного мостового перехода.

Согласно документу, главным распорядителем денег и исполнителем бюджетной программы является Мининфраструктуры.

При этом получатель бюджетных денег — "Укрзализныця", которая является заказчиком по проекту строительства железнодорожно-автомобильного мостового перехода.

Напомним, "Укравтодор" и "Укрзализныця" 3 марта подписали меморандум о завершении строительства Дарницкого железнодорожно-автомобильного моста, находящегося на балансе УЗ.

В свою очередь "Укравтодор" заявлял, что имеет возможность завершить строительство Подольско-Воскресенского моста быстрее киевской власти. Якобы для завершения строительства моста, всех съездов и заездов ему нужен один строительный сезон с момента начала работ.

Также Государственная служба автомобильных дорог официально обратилась к мэру Киева Виталию Кличко с предложением передать ей на баланс недостроенный Подольский мостовой переход для ускорения строительства и ввода его в эксплуатацию.

Руководитель столицы ответил на предложение "Укравтодора" достроить Подольско-Воскресенский мост через Днепр. В частности, он посоветовал сначала ввести в эксплуатацию Дарницкий мост, а уже потом браться за другие проекты.

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