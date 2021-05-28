"Укрзализныця" объявила тендер на постройку съездов с Дарницкого моста за 1,2 млрд грн

Юго-Западная железная дорога, на чьем балансе находится Дарницкий автомобильно-железнодорожный мост в Киеве, 27 мая объявила тендер на строительство съездов с моста на Днепровскую набережную.

Об этом свидетельствует информация в системе госзакупок ProZorro. Потратить на это железная дорога готова 1,2 млрд грн. Аукцион назначен на 16 августа, предложения принимаются до 11 июля.

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Отметим при этом, что 3 марта "Укрзализныця" и Государственное агентство автомобильных дорог подписали меморандум о достройке до конца 2021 года всех съездов с Дарницкого моста.

Тогда агентство возглавлял нынешний министр инфраструктуры Александр Кубраков. В сообщении же министерства от 28 мая оно отмечает, что на сегодня на съезде с моста на Днепровскую набережную выполнены подготовительные работы: возведены 16 опор из 21 и смонтирована треть всех металлоконструкций пролетных строений.

"Отсутствие всего комплекса развязок и освещения стали причиной того, что транспорт не может использовать Дарницкий мостовой переход, как это предусмотрено проектом", — говорится в нем.

В результате такого положения дел возникает дисбаланс транспортных потоков: соседние мосты — Южный и имени Патона — значительно перегружены, тогда как Дарницкий имеет существенное резерв пропускной способности. Этот мостовой переход имеет по три полосы движения в каждом направлении и рассчитан на 35 тысяч автомобилей в сутки.

Напомним, что до подписания меморандума, в конце февраля, "Укравтодор" обратился к мэру Киева Виталию Кличко с предложением передать в сферу управления агентства объект незавершенного строительства "Подольско-Воскресенский мостовой переход через реку Днепр в Киеве" для ускорения строительства и ввода его в эксплуатацию.

Кличко же на это предложение ответил достаточно резко, заявив, что "государственной структуре следует не заниматься манипуляциями и публичными заявлениями, а взять и наконец достроить и ввести в эксплуатацию хотя бы Дарницкий мост".

"С 2004 года в Киеве стоит недостроенным и не введенным в эксплуатацию Дарницкий мост... Город по закону не имеет права осуществлять там работы, поскольку мост находится на балансе "Укрзализныци", — отметил Кличко.

При этом столичный градоначальник заявлял, что как раз передача Подольского моста "Укравтодору" значительно отсрочит его достройку, а не наоборот. В свою очередь, Кубраков настаивал, что Киеву все же следует передать мост "Укравтодору", заявляя, что "этого требует не только столица, но и вся страна". В итоге ситуация с управлением обоими объектами так и осталась прежней.