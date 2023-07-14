Дарницький міст попри добудову досі не введений в експлуатацію - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що Дарницький міст, з'їзди з якого на набережну на лівому березі було відкрито тиждень тому, офіційно так і не було введено в експлуатацію і він вважається обʼєктом незавершеного будівництва. Про це міський голова написав у своєму Telegram-каналі.

"Що ж до Дарницького мосту, про нібито добудову якого сьогодні рапортують... Нещодавно відкрили зʼїзди з моста, але він, підкреслю, досі залишається обʼєктом незавершеного будівництва, бо в експлуатацію не введений. Немає на цьому мосту також і повноцінних пішохідних тротуарів, велосипедних доріжок", - вказав він.

Очільник міста нагадав, що хоча об'єкт і є частиною інфраструктури Києва, але знаходиться на балансі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

"Всі кияни сподіваються, що його нарешті введуть в експлуатацію. Бо більше 20 років обʼєкт - у незавершеному стані. Впродовж кількох років столиця просила передати споруду на баланс міста - щоб мати змогу обслуговувати і добудувати його. Цього так і не відбулося", - підкреслив градоначальник.

Кличко додав, що вирішення проблеми мостів - це "щоденна робота, а не картинка і хайп на публіку", і закликав утворену нещодавно комісію з перевірки мостових споруд надавайти громадськості обʼєктивну і повну інформацію, розкритикувавши за акцентування уваги на аварійності інших київських мостів через Дніпро - мосту Патона та мосту Метро.

Нагадаємо, що конфлікт між столичною владою та Мінінфраструктури довкола Дарницького мосту активізувався ще 2021 року, коли наприкінці лютого тодішній "Укравтодор" звернувся до Кличка з пропозицією передати до сфери управління агентства незавершений Подільсько-Воскресенський міст через Дніпро для прискорення будівництва та введення його в експлуатацію.

Кличко ж на цю пропозицію відповів досить різко, заявивши, що "державній структурі слід не займатися маніпуляціями та публічними заявами, а взяти і нарешті добудувати та ввести в експлуатацію хоча б Дарницький міст".

"З 2004 року в Києві стоїть недобудованим і не введеним в експлуатацію Дарницький міст... Місто згідно із законом не має права здійснювати там роботи, оскільки міст знаходиться на балансі "Укрзалізниці", - зазначав тоді Кличко.

Столичний градоначальник вказував, що передача Подільського мосту "Укравтодору" значно відстрочить його добудову, а не навпаки. У свою чергу, очільник профільного міністерства Олександр Кубраков наполягав, що Києву слід передати міст "Укравтодору", заявляючи, що "цього вимагає не лише столиця, а й уся країна".

Зрештою у травні 2021 року УЗ оголосила тендер на будівництво з'їздів з Дарницького мосту на лівому березі, а в жовтні підписала відповідний контракт на 1,15 мільярда гривень з компанією "Автострада". Добудовано з'їзди було лише влітку 2023 року: 6 липня ними було відкрито рух.