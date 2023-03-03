В Беларуси лауреата Нобелевской премии мира Биляцкого приговорили к 10 годам колонии

3 марта суд вынес приговор лауреату Нобелевской премии мира, лидеру организации "Вясна" Алесю Беляцкому. Белорусский активист и правозащитник приговорен к 10 годам лишения свободы.

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Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

Отмечается, что вместе с Беляцким на скамье подсудимых были его коллеги Валентин Стефанович и Владимир Лабкович. Также суд заочно вынес приговор уехавшему из Беларуси члену совета "Вясны" Дмитрию Соловьеву.

Валентин Стефанович осужден на 9 лет, Владимир Лабкович – на 7 лет. Дмитрий Соловьев, который в зале суда не присутствовал, заочно осужден на 8 лет.

Согласно версии белорусских властей, правозащитники, "действуя в составе организованной группы", готовили граждан к участию в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а также осуществляли финансирование и материальное обеспечение таких действий под видом правозащитной и благотворительной деятельности.

Правозащитники на суде своей вины не признали.

Беляцкий назвал дело против правозащитников политическим преследованием.

Накануне вынесения приговора международные правозащитные организации написали заявление и повторили свои призывы освободить правозащитников и снять с них все обвинения.

Кроме того, 2 марта в польских городах Варшава и Гданьск прошли акции солидарности с правозащитниками.

Алесь Бяляцкий является одним из инициаторов демократического движения, возникшего в Беларуси в середине 80-х годов. В 1996 году он основал компанию "Вясна".

С 2011 по 2014 год Бяляцкий был в тюрьме. После массовых протестов против Лукашенко в 2020 году его снова задержали.

В настоящее время приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

Отметим, Нобелевская премия мира в 2022 году была присуждена правозащитнику Алесю Беляцкому из Беларуси, российской правозащитной организации "Мемориал" и украинской правозащитной организации "Центр гражданских свобод".

Как сообщалось, Польша с 10 февраля в одностороннем порядке закрыла один из самых больших пунктов пропуска на границе с Беларусью "Бобровники" в знак протеста против приговора в РБ к восьми годам заключения известного белорусского журналиста польского происхождения Анджея Почобута.